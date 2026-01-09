La lista dei nomi accostati alla Juventus per il ruolo di vice-Yildiz che il club bianconero starebbe cercando in questo mercato di gennaio si allunga. Stando a quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, Damien Comolli e soci avrebbero infatti messo nel mirino sia Federico Chiesa, profilo complicato a livello economico, sia Daniel Maldini, giovane esterno italiano attualmente in forza nell'Atalanta.

Juventus, Moretto: 'Chiesa affare complicato a livello economico, più semplice sarebbe quello per Daniel Maldini'

Matteo Moretto, nel suo ultimo intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha quindi fatto il punto su quanto potrebbe accadere in casa Juventus nei prossimi giorni, partendo da un tema caldo, quello di Federico Chiesa: "Il nome dell'esterno toscano è una realtà discussa all'interno della società bianconera, perché piace moltissimo.

Dall'altra parte, anche il giocatore vorrebbe tornare alla Continassa. Detto questo, nel calciomercato i matrimoni si fanno solo se più parti trovano un accordo e posso dire che il Liverpool ha intenzione di lasciare andare Chiesa solo a titolo definitivo. Si parla di 15 milioni di euro e del restante stipendio da garantire al calciatore fino al termine della stagione. Insomma un'operazione molto complessa per una Juventus che non ha intenzione di spendere certe cifre per prendere quello che a tutti gli effetti sarebbe un vice Yildiz. Quindi l'affare Chiesa resta pieno di ostacoli e difficile da chiudere".

Moretto ha poi aggiunto: "Piuttosto io vorrei tornare su un nome che avevo già fatto nelle scorse settimane, quello di Daniel Maldini.

L'esterno dell'Atalanta rappresenta un profilo a cifre contenute che la società bianconera continua a monitorare. Sicuramente sarebbe un profilo che a livello di costi rappresenterebbe un investimento molto più leggero rispetto a quello per Federico Chiesa. Infine teniamo sempre in considerazione la candidatura di Ferreira Carrasco, rilanciata da Fabrizio Romano: l'esterno belga si sta offrendo a più club perché vuole tornare a giocare in Europa. Un'ipotesi che non dispiacerebbe alla Juventus".

Maldini, una stagione più in scuro che in chiaro

I costi dell'operazione Maldini sarebbero minori rispetto a quelli per Chiesa, perché il calciatore ex Milan sta riscontrando difficoltà evidenti in quel di Bergamo.

Sotto la guida prima di Juric e poi di Palladino, l'esterno classe 2001 ha collezionato finora in campionato appena 9 presenze, mettendo a referto 262 minuti di gioco ufficiali in Serie A. Un bottino estremamente povero per un talento che appena un anno fa passava nell'Atalanta con tante speranze.