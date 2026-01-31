Secondo quanto raccontato dal giornalista Alfredo Pedullà nel corso del suo ultimo intervento su YouTube, gli agenti di Ciro Immobile avrebbero proposto alla Juventus la possibilità di portare l’attaccante partenopeo a Torino già in questa sessione di mercato. Un’ipotesi suggestiva, destinata inevitabilmente a far discutere, ma che si sarebbe scontrata con una chiusura netta arrivata direttamente dall’area tecnica bianconera.

La proposta degli agenti e il no secco di Spalletti

L’idea di Immobile alla Juventus avrebbe potuto rappresentare una soluzione immediata per risolvere il rebus centravanti che accompagna i bianconeri da settimane.

Un’opportunità, quella prospettata dagli agenti del giocatore, che avrebbe consentito alla dirigenza di mettere a disposizione della vecchia signora un attaccante esperto, abituato a segnare con continuità e profondo conoscitore della Serie A. Tuttavia, sempre secondo Pedullà, la proposta sarebbe stata respinta direttamente da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano avrebbe infatti bocciato l’ipotesi Immobile non per una questione di valore assoluto, ma per una precisa scelta tecnica. Spalletti avrebbe in mente per la sua Juventus un centravanti con caratteristiche molto diverse: un giocatore fisicamente strutturato, capace di lavorare spalle alla porta, far salire la squadra e fungere da riferimento centrale per la manovra offensiva.

Un identikit che non coincide con quello dell’ex Lazio.

Caratteristiche incompatibili e la scelta Paris FC

Ciro Immobile, infatti, è universalmente riconosciuto come un centravanti rapido, letale negli spazi e micidiale nell’attacco alla profondità, qualità che lo hanno reso uno dei bomber più prolifici del calcio italiano degli ultimi anni. Proprio queste caratteristiche, però, lo renderebbero poco funzionale all’idea di calcio che Spalletti vorrebbe costruire a Torino. Da qui la decisione di declinare l’offerta, chiudendo di fatto la porta a un’operazione che avrebbe avuto un forte impatto mediatico. Rimasto fuori dai piani bianconeri, Immobile ha quindi preso una decisione sorprendente per molti osservatori. Dopo appena sette mesi al Bologna, l’attaccante ha scelto di accettare il corteggiamento del Paris FC, club di Ligue 1, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera lontano dalla Serie A.