La Juventus entra nelle ore decisive del mercato invernale con l’obiettivo chiaro di regalare a Luciano Spalletti un attaccante capace di dare nuova linfa al reparto offensivo. I bianconeri stanno valutando diverse piste e profili, cercando di muoversi con rapidità per non arrivare all’ultimo giorno senza rinforzi concreti. Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Matteo Moretto, fra i nomi più caldi circolanti negli ambienti della Continassa spicca quello di Marcos Leonardo, centravanti brasiliano attualmente in forza all’Al-Hilal.

Juventus e mercato: Kean e Leonardo, intreccio decisivo

La possibile operazione per Marcos Leonardo, stando a quanto riferito da Moretto, apparirebbe strettamente collegata al destino di Moise Kean. Il giovane attaccante brasiliano potrebbe infatti lasciare l'Al-Hilal solo se il bomber della Fiorentina dovesse trasferirsi in Arabia Saudita in questi ultimi giorni di mercato, liberando così spazio e risorse economiche. Ad oggi, seguendo le dichiarazioni del giornalista, Leonardo sarebbe più che altro un nome proposto alla Juventus, che in questo momento terrebbe gli occhi ben puntati su Kolo Muani. Trovare un accordo per la punta francese, ora in prestito al Tottenham ma di proprietà del PSG, potrebbe però non essere cosa semplice ed ecco perché alla Continassa non vorrebbero scartare neanche un'ipotesi.

Marcos Leonardo: talento brasiliano già seguito in Italia

Marcos Leonardo, classe 2003, è un profilo giovane ma già ampiamente noto agli addetti ai lavori italiani. La sua carriera è stata caratterizzata da un percorso rapido ma significativo: cresciuto nelle giovanili del Santos, il giovane attaccante era stato seguito con grande attenzione dalla Roma, vicina a chiudere un’operazione già nel 2023. La scelta del giocatore, però, fu diversa: a gennaio del 2024 decise di trasferirsi al Benfica, club portoghese che lo avrebbe ceduto pochi mesi dopo all’Al-Hilal per una cifra quasi doppia rispetto a quanto speso per il suo acquisto. Il suo talento non è mai passato inosservato: dotato di ottima tecnica, senso del gol e capacità di giocare sia come prima punta centrale sia come attaccante mobile, Marcos Leonardo rappresenta un profilo moderno, adatto a diverse soluzioni offensive, con grandi margini di crescita.