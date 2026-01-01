Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Lazar Samardzic, talentuoso centrocampista serbo classe 2002 attualmente in forza all’Atalanta. Un’indiscrezione che trova terreno fertile alla luce della situazione vissuta dal giocatore a Bergamo, dove non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, né sotto la gestione Juric né con l’attuale guida tecnica di Palladino.

Atalanta e Samardzic, un rapporto mai davvero esploso

I numeri, del resto, parlano chiaro. Samardzic è sceso in campo in questa stagione 19 volte complessive tra campionato, Coppa Italia e Champions League, ma ha accumulato appena 642 minuti di gioco ufficiali.

Un bottino decisamente magro se rapportato al numero di presenze e alle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo all’Atalanta. Una condizione da comprimario che potrebbe spingere tutte le parti in causa a valutare una separazione anticipata già nella finestra di mercato di gennaio.

In questo contesto si inserisce l’interesse della Juventus, attenta osservatrice della situazione e consapevole della necessità di consegnare a Luciano Spalletti un centrocampista di fantasia capace di accendere la manovra offensiva. Tuttavia, la strada che porta a Samardzic si preannuncia tutt’altro che in discesa. L’Atalanta, infatti, non ha alcuna intenzione di fare sconti: la valutazione del cartellino del serbo oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra considerata non negoziabile.

Lo sa bene anche il Marsiglia, che nelle scorse settimane avrebbe provato ad avvicinarsi al giocatore con un’offerta da “soli” 20 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente dalla famiglia Percassi. E la Juventus, oltre all’ostacolo economico, dovrà guardarsi anche dalla concorrenza interna: in Serie A sia la Lazio, pronta a tornare protagonista sul mercato dopo il blocco estivo, sia la Fiorentina, che con l’arrivo di Fabio Paratici in dirigenza potrebbe rivoluzionare diversi elementi della rosa, starebbero monitorando con attenzione la situazione di Samardzic. Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato e il nome del centrocampista serbo promette di essere uno dei più caldi.

Samardzic, agilità e tecnica per un profilo estroso

Lazar Samardzic è un centrocampista moderno, dotato di una struttura fisica solida ma allo stesso tempo agile, che gli consente di reggere i contrasti e di muoversi con fluidità tra le linee. Alto circa 184 centimetri, abbina buona forza muscolare a una notevole coordinazione. Sul piano tecnico spicca per qualità nel controllo palla, visione di gioco e capacità di giocare nello stretto, caratteristiche che lo rendono particolarmente efficace come trequartista o mezzala offensiva. Il mancino educato, unito a un tiro potente e preciso dalla media distanza, completa il profilo di un giocatore creativo, capace di accendere la manovra e di incidere anche in zona gol.