La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, alla ricerca di soluzioni utili per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. In particolare, l’attenzione dei bianconeri è rivolta agli esterni offensivi, un reparto che Damien Comolli vuole completare con un profilo capace di garantire qualità, esperienza e alternative tattiche. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano che, sul suo canale YouTube, ha svelato un nome nuovo accostato alla Vecchia Signora: “La Juve si è informata su Yannick Ferreira Carrasco, quindi è un nome che posso darvi nella giornata di oggi come novità”.

Le parole di Romano

Si tratta di un profilo di assoluto livello internazionale, con un passato importante tra Atletico Madrid e campionati europei di primo piano. La Juventus, infatti, è alla ricerca di un vice Yildiz, un giocatore che possa far rifiatare il talento turco senza abbassare il tasso tecnico della squadra. In questo senso, Ferreira Carrasco rappresenterebbe un’opportunità interessante, soprattutto se si dovessero creare le condizioni giuste a livello economico e contrattuale.

Tuttavia, come spesso accade quando si parla di giocatori di questo calibro, la concorrenza non manca. Fabrizio Romano ha infatti chiarito che l’interesse della Juventus non è isolato: “È un nome su cui la Juve ha registrato questa possibilità di uscita.

Ripeto, non solo la Juve, - ha spiegato nel dettagli l’esperto di mercato - anche altri club europei ed italiani hanno fatto delle chiamate in queste ore, quindi vedremo se può decollare, è un’idea”. Questo significa che la pista resta aperta ma tutt’altro che semplice, con diversi club pronti a inserirsi qualora l’operazione entrasse nel vivo.

Difficoltà per Chiesa

Parallelamente, resta sempre sullo sfondo la pista che porta a Federico Chiesa, un nome che continua a scaldare l’ambiente bianconero. Il legame tra l’esterno italiano e la Juventus non sembra essersi mai spezzato del tutto, ma la trattativa presenta ostacoli importanti. Anche su questo fronte Romano è stato molto chiaro: “C’è certamente il nome di Federico Chiesa, su cui però ci sono delle complicazioni a livello proprio economico, - ha raccontato Romano nel corso del video postato su YouTube- come vi abbiamo raccontato, quindi vedremo se Juve e Liverpool riusciranno a trovare la quadra o meno”.

Le difficoltà finanziarie e la necessità di incastrare più aspetti rendono l’operazione complessa, anche se non del tutto impossibile.

In ogni caso, la sensazione è che la Juventus stia lavorando su più fronti contemporaneamente, senza voler dipendere da una sola pista. Lo stesso Fabrizio Romano ha sottolineato il metodo di lavoro introdotto da Damien Comolli: “Ci sono profili diversi. La Juventus lavora in questo modo da quando è arrivato Comolli, quindi diversi profili che si studiano per uno stesso ruolo”. Una strategia chiara, che punta a tenere aperte più soluzioni per arrivare preparati al momento decisivo.

Il mercato bianconero, dunque, resta in continua evoluzione. Tra nomi nuovi, ritorni suggestivi e concorrenza agguerrita, la Juventus continua a studiare la mossa giusta per completare il reparto offensivo e garantire a Spalletti alternative di qualità in una stagione che si preannuncia lunga e ricca di impegni.