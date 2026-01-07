Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà è tornato a parlare del calciomercato della Lazio: "La Lazio ha provato Lotfus-Cheek, ma il Milan non vuole venderlo". Il centrocampista della nazionale inglese è stato richiesto fortemente dal tecnico Maurizio Sarri, ma con tutta probabilità non riuscirà ad essere accontentato.

Loftus-Cheek: il Milan non vuole cederlo

Dalla scorsa estate, il tecnico Sarri ha chiesto Loftus-Cheek per il centrocampo ma avendo il mercato bloccato la società biancoceleste non ha potuto avviare una trattativa.

Dopo lo sblocco del mercato per la sessione invernale, la S.S. Lazio ha fatto un tentativo per il centrocampista della nazionale inglese in modo da accontentare il mister.

Secondo quanto riportato dall'esperto Pedullà, la trattativa non sarebbe stata neanche avviato dalla società rossonera: "La Lazio insiste, ma il Milan non vuole cederlo".

La reazione dei tifosi della Lazio

Su X, diversi utenti si sono detti amareggiati per il modo in cui la società di Lotito affronta le sessioni di calciomercato.

"Assurdo che la Lazio non riesca a prendere uno e dico solo uno dei giocatori richiesti dal suo allenatore", ha detto un tifosi. Un altro ha aggiunto: "È veramente imbarazzante il modo in cui Lotito e Fabiani affrontano le trattative". Tra gli utenti c'è chi si è detto preoccupato per la situazione della propria squadra del cuore: "Amo la Lazio e mi dispiace vederla in queste condizioni per colpa del suo presidente.

Andando avanti di questo passo, tra qualche anno diventerà una società anonima". Un tifosi si è domandato: "Ok Lotfus-Cheek che non dipende dalla Lazio ma dal no del Milano, ma almeno Samardzic non potrebbe essere preso per fare felice il mister?". Infine c'è anche chi ha malincuore ha invocato le dimissioni di Sarri: "Dovrebbe dimettersi con quella società che si ritrova".

Acquisti e cessioni della società biancoceleste

La Lazio ha aperto il calciomercato con una "cessione eccellente", ovvero quella di Taty Castellanos al West Ham per 30 milioni di euro.

Nella serata di martedì 6 gennaio, è andata a buon fine anche la trattativa tra i biancocelesti e il Fenerbahce per la cessione di Guendouzi: nelle casse di Lotito andranno altri 30 milioni.

Nel frattempo la Lazio sta trattando Taylor. Rumor dicono che il centrocampista dell'Ajax avrebbe già rifiutato alcune offerte in quanto vuole vestire la casacca biancoceleste. Lorenzo Insigne che sembrava ad un passo dalla firma, è in attesa. Stessa situazione per Fabbian del Bologna, che è in stand-by. Al contrario, il DS Fabiani sta lavorando per portare Daniel Maldini a Formello. Trattativa in corso anche per Toth del Ferencavos.