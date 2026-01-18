La notte dell’Unipol Domus regala una delle sorprese più clamorose di questo turno di campionato. Il Cagliari piega la Juventus per 1-0 nel match serale del sabato e lo fa grazie a un protagonista inatteso ma non per questo improvvisato: Luca Mazzitelli. Il centrocampista classe ’95, romano di nascita e di formazione calcistica, firma il gol che decide la sfida e che pesa come un macigno sia nella corsa salvezza dei sardi sia negli equilibri dell’alta classifica. Una rete che manda al tappeto i bianconeri e che, indirettamente, spalanca le porte a un possibile sorpasso della Roma, pronta ad approfittare dello stop juventino.

La furbizia e la qualità di Mazzitelli gelano la Juventus

Il gol che decide la partita arriva nel cuore del secondo tempo ed è un mix di intuito, rapidità di pensiero e qualità tecnica. Mazzitelli è il più lesto di tutti a leggere una situazione apparentemente innocua, approfittando di una vera e propria dormita collettiva della retroguardia bianconera. Ma sarebbe riduttivo parlare soltanto di disattenzione difensiva: la conclusione del centrocampista del Cagliari è di quelle che raccontano anche il suo bagaglio tecnico. Girata al volo, di spalle alla porta, un gesto tanto istintivo quanto raffinato che sorprende Perin e fa esplodere lo stadio. La Juventus, colpita a freddo, non riesce più a riorganizzarsi e finisce per inciampare in una sconfitta tanto inattesa quanto pesante.

Tre punti salvezza per il Cagliari e un assist alla Roma

La rete di Mazzitelli vale oro soprattutto per il Cagliari di Pisacane, che incassa tre punti fondamentali nel percorso di salvezza. Battere la Juventus dà morale, classifica e consapevolezza a una squadra che lotta ogni settimana per restare aggrappata alla Serie A. Ma il gol del centrocampista romano ha effetti anche a centinaia di chilometri di distanza. La Roma, club che ha cresciuto Mazzitelli nel proprio settore giovanile e città che gli ha dato i natali, osserva e ringrazia. I giallorossi, in caso di vittoria nel match contro il Torino, salirebbero a +3 proprio sulla Juventus, mettendo la freccia in classifica. Non solo: lo scontro della prossima settimana, che vedrà la formazione piemontese guidata da Spalletti affrontare il Napoli di Antonio Conte, potrebbe offrire alla Roma l’occasione di allungare ulteriormente. Una serata perfetta, dunque, per Luca Mazzitelli: eroe inatteso in Sardegna e alleato prezioso, seppur a distanza, della sua ex Roma.