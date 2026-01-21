"Mateta? La Juventus ormai ha perso l'autobus sul quale invece doveva salire" queste sono le parole dette da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube, commentando la notizia che vorrebbe il club bianconero lontano dal centravanti del Crystal Palace. Il giornalista ha proseguito: "Comolli avrebbe dovuto cogliere l'occasione per il centravanti transalpino con la consapevolezza che non si sarebbe potuti scappare da una certa valutazione. Credo anche che alla Continassa si stia sottovalutando il problema dell'attaccante per il presente e che si stia pensando troppo al futuro.

La partita che si giocherà al prossimo giro di carte con il Napoli arriverà dopo lo stancante turno di Champions League contro il Benfica e sarà una gara determinante. Anche perché poche ore dopo scenderanno in campo Roma e Milan, in un turno nel quale le squadre si giocheranno la vita".

Juventus, Pedullà scettico su En-Nesyri: 'L'ho visto in coppa d'Africa, sembrava il gemello di quello che giocava a Siviglia'

Pedullà proseguendo nel suo discorso sulla Juventus ha poi sottolineato: "Quindi penso che la società avrebbe dovuto aiutare maggiormente Spalletti e si sia fatta sfuggire un'occasione di mercato che invece avrebbe dovuto cogliere al volo. En-Nesyri? L'ho visto in coppa d'Africa e mi è sembrato il gemello di quello che ha sempre segnato con la maglia del Fenerbahce e soprattutto con la casacca del Siviglia.

Vediamo come si svilupperà questa vicenda di mercato, cosa vorrà fare la Juventus e se ci saranno ribaltamenti di fronte clamorosi, cosa che però non penso".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Comolli è un incapace, solo lui poteva spendere 40 milioni per Openda'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web e fra i tifosi della Juventus. "Ma con quel direttore cosa devono fare? E' incapace l'ho sempre pensato prima che arrivasse, solo lui poteva prendere Openda a 40 milioni che non ne vale neanche 20" scrive un utente su Youtube che punta il dito in maniera evidente contro Damien Comolli. Un altro invece aggiunge: "Alfredo capisco tutto, ma 40 milioni per Mateta secondo me è un oltraggio. Comolli stavolta non ha sbagliato....".