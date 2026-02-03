La scadenza del contratto a luglio e il mancato rinnovo con la Juventus hanno reso Dusan Vlahovic un profilo particolarmente appetibile sul mercato. Il serbo, nello specifico, sarebbe un obiettivo del Milan, club rossonero guidato da Massimiliano Allegri, vecchio estimatore del classe 2000. Tuttavia, secondo quanto raccontato dal giornalista Daniele Longo ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus, la società lombarda e il centravanti serbo non sarebbero cosi vicini come molti testimonierebbero.

Longo: 'Il Milan è fermo sul discorso Vlahovic perché fa fatica a pagare le commissioni'

Daniele Longo ha quindi detto in merito al possibile sposalizio fra Vlahovic e il Milan: "Ieri io ho lavorato su questa situazione, perché a un certo punto ho pensato "Non è che la società rossonera può provare ad anticipare per il centravanti classe 2000 visto che non fanno più l'investimento da 35 milioni per Mateta?" Credevo potessero provare a portare avanti il discorso per il serbo già a gennaio o quanto meno capire un po' lo stato dell'arte. In realtà, fonti molto vicine al club rossonero mi dicono che la trattativa con gli agenti di Vlahovic si è fermata. Il Milan fa fatica a pagare le commissioni".

Ancora Longo: "Questo è un discorso che ha rischiato di rovinare persino un lavoro straordinario di ricucitura con il Bayern Monaco, dopo la frattura che si era materializzata la scorsa primavera con i bavaresi. In realtà mi dicono che la situazione su Vlahovic è molto molto complessa: il Milan non si è alzato dal tavolo della trattativa, ma sa che a queste condizioni attuali non si può fare l'affare. Perché mi dicono che la richiesta di commissioni è molto, molto alta. Quanto? Parliamo di 20 milioni di euro".

Juve, Vlahovic ritorna alla Continassa

Intanto, guardando al presente di Vlahovic, il centravanti serbo è tornato alla Continassa nella giornata di oggi. L'attaccante, reduce da un'operazione alla coscia, sta lentamente smaltendo i postumi dell'intervento: finora, il classe 2000, ha lavorato a parte e in palestra per la riabilitazione e fra poco potrebbe tornare a calcare i campi per essere di nuovo a disposizione di Spalletti nel mese di marzo.