Il calciomercato entra nel vivo e le trattative iniziano a trasformarsi in affari concreti, con diversi club protagonisti su più fronti tra Serie A e cadetteria. In queste ore si registrano movimenti importanti, soprattutto per squadre che vogliono completare l’organico prima della chiusura della sessione.

Alla Cremonese si lavora per rinforzare difesa e centrocampo. È ormai in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Sebastiano Luperto in grigiorosso: l’intesa è praticamente raggiunta e il difensore arriverà a titolo definitivo per 4,8 milioni di euro.

Un ritorno gradito per Davide Nicola, che lo ha già allenato sia a Empoli sia a Cagliari e ne apprezza affidabilità ed esperienza. Sempre a Cremona è ufficiale l’arrivo di Morten Thorsby: il centrocampista norvegese saluta il Genoa e apre un nuovo capitolo della sua carriera, garantendo fisicità, corsa e leadership in mezzo al campo.

Il Sassuolo, invece, guarda oltre confine e piazza un doppio colpo pescando in Ligue 1. Sono arrivati in Italia Ulisses Garcia, esterno mancino preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni, e Darryl Bakola, trequartista classe 2006 per cui il club neroverde ha investito ben 10 milioni. Un’operazione che conferma la linea verde del Sassuolo, sempre attento ai giovani di prospettiva.

Il Palermo continua a costruire una squadra ambiziosa e pesca in Serie A: è tutto fatto per l’arrivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese. Il fantasista norvegese, 27 anni, arriva a titolo definitivo dopo aver collezionato 62 presenze, 11 gol e 12 assist con i grigiorossi, portando qualità e imprevedibilità sulla trequarti rosanero.

Colpo importante anche per il Verona, che riscatta Armel Bella-Kotchap dal Southampton. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, segnale chiaro della fiducia del club nelle sue qualità e nella sua crescita futura.

In chiusura di mercato prova a muoversi anche la Fiorentina, che tenta il colpo last minute per Kosta Nedeljkovic. Il terzino classe 2005, di proprietà dell’Aston Villa e attualmente in prestito al Lipsia, è un profilo giovane ma già molto apprezzato per spinta e personalità.

Lecce- Luvumbo: la situazione

Capitolo Lecce, da lasciare volutamente per ultimo. I salentini potrebbero rifarsi il look sulle fasce nelle ultime ore di mercato. È stato proposto a Pantaleo Corvino il profilo di Zito Luvumbo, esterno angolano in uscita dal Cagliari ma desideroso di restare in Serie A. L’operazione, però, è legata alla cessione di Tete Morente, che ha estimatori in Spagna. Sullo sfondo resta il Maiorca, fortemente interessato a Luvumbo: il giocatore, infatti, preferirebbe un’esperienza in Liga rispetto alla destinazione pugliese. Le prossime ore saranno decisive.