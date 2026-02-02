Parma Juventus 1-4 (Serie A, 23ª giornata, domenica 1 febbraio 2026, ore 20:45). Goal: 15’ Bremer, 37’ McKennie, 51’ autogol Cambiaso, 54’ Bremer, 64’ David. L’episodio del 51’ sembra riaprire tutto, ma la Juve risponde al 54’ e la partita si incanala di nuovo. Bianconeri quarti a 45 punti (Juve quarto posto almeno per una notte), Parma 16° a 23, lotta salvezza ancora aperta.

Bremer centravanti aggiunto: area attaccata e due colpi che spostano il match

La cronaca della partita passa anche dalle palle ferme: il vantaggio al 15’ nasce da un corner e da lì la partita si incanala sui duelli in area.

La Juventus ha attaccato il cuore della difesa con continuità, portando uomini e fisicità sul primo pallone; il Parma ha retto finché ha tenuto le distanze, poi ha perso riferimenti e metri. All'interno della partita c’è soprattutto una fotografia: Bremer che arriva prima degli altri dove è possibile fare veramente male, dentro l’area. Al 15’ sblocca la gara e mette la Juventus in controllo; al 54’ torna a pungere appena il Parma rialza la testa. È la doppietta che rompe il filo della partita: non solo i goal, ma il segnale di una squadra che porta determinazione in area e non molla un centimetro. Ogni palla ferma diventa un’occasione, e il Parma è costretto a difendere basso, con il fiato corto.

I ducali provano a seguirlo con marcature preventive, ma in area arriva spesso un bianconero prima del diretto avversario.

L’illusione Parma dura tre minuti: autogoal e risposta immediata

La cronaca della partita racconta un unico vero spiraglio per i gialloblù. Al 51’ un’incertezza diventa autogoal di Cambiaso e il Tardini si accende: 2-1, partita di nuovo viva. Il Parma prova a prendere campo con coraggio, alza la pressione e cerca di portare più uomini vicino alla porta. Ma dura pochissimo. Al 54’ Bremer si ripresenta da bomber e rimette distanza: 1-3. Il goal che “taglia le gambe” e spegne l’inerzia appena nata. Dopo quel colpo il Parma si allunga, perde equilibrio e lascia spazi che la Juve sfrutta senza fretta.

Tattica e snodi: 4-2-3-1 Juventus dominante, Parma 4-3-2-1 costretto a rincorrere

Il Parma parte con il 4-3-2-1 per proteggere il centro e cercare uscite rapide; la Juventus risponde con il 4-2-3-1, più alta e più pulita nella gestione. Nella cronaca della partita la differenza sta nei tempi: la Juve si appoggia ai due mediani, allarga quando serve e riempie l’area con i centrocampisti. Il 2-0 al 37’ di McKennie arriva proprio così, con il Parma in ritardo sulle coperture e la difesa costretta a rincorrere l’uomo che entra. Nella ripresa l’autogoal al 51’ cambia l’inerzia solo per un attimo: la risposta al 54’ rimette ordine, e al 64’ David piazza il 4-1 approfittando di un Parma sbilanciato.

Da lì la Juventus abbassa i giri e controlla, senza concedere un finale da assedio.

Classifica e peso della vittoria: Juve quarto posto, Parma ancora in apnea salvezza

Per la Juventus l'esito della partita vale doppio: prestazione concreta e punti importanti. Il successo tiene viva la Juventus con 45 punti e rafforza la corsa in zona Champions: la squadra di Luciano Spalletti ha colpito nei momenti chiave e ha gestito senza tremare dopo l’episodio sfavorevole. Il Parma resta fermo a 23 punti e scivola su un limite che in questo momento costa caro: dopo l’episodio favorevole non è riuscito a reggere l’urto, e ha pagato ogni disattenzione con un goal.