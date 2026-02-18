La notte del 17 febbraio 2026 sarà dura da dimenticare per i tifosi della Juventus, dato che nella gara di andata dei Play-Off di UEFA Champions League, i bianconeri sono stati sconfitti in modo pesantissimo per 5-2 dal Galatasaray allo stadio Rams Park di Istanbul, subendo una figuraccia storica per un club che da ormai troppi anni non riesce a imporsi in contesti europei di questo tipo.

La compagine di Luciano Spalletti, incappa quindi nella seconda sconfitta consecutive, dopo il discusso 3-2 contro l'Inter a San Siro [VIDEO], confermando un andamento durante il mese di febbraio pessimo e fallimentare.

Koop illude ma il Gala ci crede di più

La serata si mette subito in salita, quando, dopo una palla persa in fase difensiva, il Gala la sblocca con il tiro chirurgico di Gabriel Sara, nella bolgia infernale dell'arena di Istanbul.

E se, inizialmente la Juve riesce a reagire, grazie a Koopmeiners che con la sua doppietta ha riportato per un attimo indietro le lancette dell'orologio, facendo riaffiorare il ricordo del centrocampista devastante ammirato ai tempi dell’Atalanta, è nel secondo tempo che la partita diventa un incubo per i bianconeri.

Gli uomini di Okan Buruk, rientrano in campo, mentre la Juve sembra rimanere negli spogliatoi: prima subisce il pareggio dell'ex napoletano Noa Lang e poi nel giro 10 minuti si ritrova sotto sia nel punteggio che con i giocatori in campo, in quanto il colombiano Juan Cabal si fa ammonire due volte, lasciando i suoi in balia degli avversari.

Se contro l'Inter, solo tre giorni prima, i bianconeri erano riusciti a sopperire alla differenza numerica mostrando grande atteggiamento e applicazione, contro il Galatasaray succede l'esatto opposto: la squadra si disunisce e affonda in un inferno sempre più rosso, che al 90' minuto di gioco cita 5-2.

Bremer KO, escluse lesioni

A peggiorare le cose, è anche l'infortunio di Gleison Bremer, il quale è stato costretto ad abbandonare il campo al 34' minuto di gioco. Non dovrebbero esserci lesioni, ma è sicuramente in forte dubbio per la prossima partita.

Quello che è certo è che la stagione della Juventus è appesa a un filo, dato che nelle prossime giornate affronterà prima il Como di Cesc Fabregas in casa e poi la Roma in trasferta, ma nel mezzo è chiamata all'impresa contro il Galatasaray, per evitare che anche questo cammino in Champions League, si trasformi nell'ennesimo rimpianto.