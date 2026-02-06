Il giornalista Matteo Fantozzi ha parlato a TV Play del 3 a 0 subito dalla Juventus in coppa Italia contro l'Atalanta, individuato il principale responsabile: "Ieri ci aspettavamo qualche cambio e invece a parte Yildiz, che era infortunato e Di Gregorio, hanno giocato tutti i titolari. Inizio a essere preoccupato, perché Spalletti al settantesimo circa fa due cambi che io ritengo folli, levando Jonathan David e Locatelli per mettere dentro Koopmeiners e Holm. Secondo me e si è visto anche a Monaco, in questo momento la squadra non può giocare senza il proprio capitano.

Fino a quel momento la Juventus per me non meritava di perdere, anche se stava sotto di un gol, poi dopo le sostituzioni, la squadra è crollata e l'Atalanta ha meritatamente dilagato. Quindi secondo me la colpa è di Spalletti, che vuole fare il fenomeno"

Matteo Fantozzi e i dubbi sui cambi fatti da Spalletti

Il giornalista si è poi focalizzato sui cambi fatti da Spalletti durante il match: "Non riesco a capire il senso della scelta di togliere David per mettere McKennie falso nove. Questi atti di "fenomenite" che fa Spalletti gli hanno permesso di avere un nome, per carità, però certe volte bisogna anche essere concreti. Se sono sotto nel parziale e sto anche fuori casa, cerco di fare le cose più semplici e non levare il centravanti per mettere un esterno".

Ancora Fantozzi: "Col Lecce dovevi vincere 5 a 0 ma può capitare che pareggi. Con il Cagliari stessa cosa e addirittura li perdi. Ora per la terza volta abbiamo visto una squadra che crea tanto ma che non concretizza. Quindi se parlassimo di un evento sporadico potremmo anche appellarci alla sfortuna, ma se per 3 volte vedi che succede la stessa cosa, allora forse qualcosa non funziona. Oggettivamente ieri la Juventus gioca un'ottima partita ma quello che posso imputargli è stato esser crollata nel finale, perché se avesse perso per 1 a 0 lottando fino all'ultimo nessuno avrebbe potuto dire nulla. Manca l'attaccante? Non lo so, perché poi Conceicao prende una traversa e McKennie sbaglia un gol a porta vuota.

Per questo forse a volte bisognerebbe essere più cinici".

Bremer: 'Chiediamo scusa ai tifosi'

Del match ha parlato nel post partita e ai microfoni di Mediaset anche Gleison Bremer, centrale difensivo della Juventus: "Chiediamo scusa ai tifosi, 3-0 è troppo. Ma siamo sulla strada giusta, abbiamo iniziato un percorso. Ora pensiamo a domenica. Il rigore? Difficile parlare, la regola dice che è rigore. E’ una decisione che cambia la partita, ma non lo possiamo cambiare. Purtroppo è andata cosi".