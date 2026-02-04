Il giornalista Francesco Oppini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus ha detto: "Il rinnovo di Yildiz è vicino? Io penso che il 4 febbraio 2026 potrebbe essere il giorno della prima cosa giusta fatta da Comolli. E la seconda deve essere il rinnovo di Spalletti, contestualmente a quello di McKenni".

Oppini e l'esaltazione del lavoro alla Juve di Spalletti

Oppini ha poi espresso una valutazione ampiamente positiva sull’impatto di Luciano Spalletti alla guida della Juventus, sottolineando come il tecnico sia riuscito, in tempi estremamente ridotti, a inserirsi con efficacia nella realtà bianconera, al punto da far rapidamente superare ai tifosi il ricordo della precedente gestione.

Secondo Oppini, il lavoro svolto dall’allenatore appare sorprendente se rapportato alle condizioni iniziali della squadra, che versava in una situazione fortemente problematica. Oggi, invece, si registrano segnali evidenti di crescita: alcuni calciatori stanno ritrovando livelli di rendimento elevati, mentre altri stanno emergendo in modo inatteso, come nel caso di Kelly, Di Gregorio e McKennie.

Openda, Zhegrova e Koopmeiners, gli unici nei di una Juventus che sta volando in campionato

La Juventus, a suo giudizio, è un gruppo in costante evoluzione e mostra un miglioramento complessivo significativo. Fa eccezione la posizione di Koopmeiners, il cui rendimento viene ritenuto ancora distante dagli standard attesi, mentre il resto dell’organico appare in netta progressione.

Oppini si aspetta ulteriori risposte anche da quei giocatori che finora hanno inciso meno, citando in particolare Openda e Zhegrova.

Nel complesso, il giornalista ritiene che Spalletti stia andando ben oltre le previsioni iniziali, evidenziando come il valore del suo lavoro sia ulteriormente accresciuto dal fatto di operare con una rosa non costruita direttamente secondo le sue indicazioni. In questo senso, l’operato del tecnico viene definito come un risultato di straordinaria rilevanza e in effetti i numeri e i punti raccolti parlano in maniera chiara per il toscano. Ecco perché non solo Oppini ma una larga fetta del pubblico bianconero vorrebbero vedere Spalletti e la Juventus legarsi per i prossimi anni grazie a un rinnovo contrattuale.