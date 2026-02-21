La corsa a Marcos Senesi si fa sempre più affollata e, mese dopo mese, rischia di complicare i piani della Juventus, che da tempo monitora con attenzione il profilo del difensore argentino. Il centrale del Bournemouth, in uscita a fine stagione e potenziale parametro zero, è diventato uno dei nomi più appetibili del prossimo mercato estivo. Un’occasione rara, soprattutto per club che come i bianconeri dovranno muoversi con attenzione tra vincoli economici e necessità di rinforzare il reparto arretrato con elementi pronti e di esperienza internazionale.

La Juventus segue Senesi da tempo, tuttavia, quello che inizialmente sembrava un duello circoscritto rischia ora di trasformarsi in una vera e propria asta a più voci, con nuove pretendenti pronte a inserirsi con decisione.

Dalla Spagna alla Capitale: aumentano le pretendenti

Nei giorni scorsi è emersa con forza la notizia di un interessamento concreto del Barcellona, club sempre attento alle opportunità a parametro zero per sopperire alle note difficoltà finanziarie. I blaugrana avrebbero avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore, valutando Senesi come possibile rinforzo affidabile e già pronto per il calcio europeo di alto livello.

Ma non è tutto. Nelle ultime ore, secondo quanto filtra, anche la Roma avrebbe effettuato dei sondaggi per il difensore sudamericano.

I giallorossi, infatti, potrebbero trovarsi costretti a sacrificare un elemento importante della rosa per sistemare i conti in vista delle scadenze UEFA. In quest’ottica, il nome di Evan Ndicka è uno di quelli più chiacchierati in uscita, e la dirigenza starebbe già valutando profili alternativi per non farsi trovare impreparata.

Il piano della Roma e l’allarme Juve

È qui che entra in scena il lavoro del direttore sportivo Frederic Massara e del tecnico Gian Piero Gasperini, che avrebbero individuato in Senesi un profilo adatto per esperienza, costi e rendimento. Un difensore mancino, abituato ai ritmi della Premier League e con una buona conoscenza del calcio europeo, rappresenterebbe una soluzione ideale per un eventuale rinnovamento del pacchetto arretrato romanista.

Per la Juventus, però, l’aumento della concorrenza è un campanello d’allarme da non sottovalutare. Senesi, libero di scegliere il proprio futuro, potrebbe essere attratto da un progetto tecnico immediato o da un palcoscenico internazionale di primo piano. Ed è proprio per questo che, nei prossimi mesi, il suo nome continuerà a dominare le indiscrezioni di mercato.