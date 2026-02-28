La ventottesima giornata di Premier League vedrà il Manchester United ospitare il Crystal Palace, in scena domenica 1 marzo alle ore 15:00 (ora italiana) nel suggestivo palcoscenico di Old Trafford. I Red Devils cercano punti pesanti nella corsa europea davanti al proprio pubblico, mentre le Eagles puntano a scombinare i piani degli uomini di casa, in una sfida che si annuncia ricca di spunti tecnici e che promette spettacolo.

Le probabili formazioni di Manchester United-Crystal Palace

Il Manchester United dovrebbe disporsi con il classico 4-2-3-1.

Tra i pali spazio a Senne Lammens; difesa con Dalot e Shaw sulle fasce, coppia centrale formata da Leny Yoro ed Harry Maguire. In mediana agiranno Casemiro e il giovane Kobbie Mainoo. Sulla trequarti ci sarà Amad insieme a Bruno Fernandes e a Bryan Mbeumo, mentre l'attacco dovrebbe essere guidato dal brasiliano Matheus Cunha, pronto a sfruttare la sua duttilità e l'inserimento in area.

Risponde il Crystal Palace con un 3-4-2-1 molto dinamico: Dean Henderson tra i pali, linea a tre composta da Canvot, Richards e Chadi Riad. Sulle corsie ecco Daniel Munoz e Tyrick Mitchell, mentre in mezzo agiranno Adam Wharton e Will Hughes. Sulla trequarti spazio alla corsa di Ismaila Sarr e alla qualità di Yeremy Pino alle spalle del centravanti Jørgen Strand Larsen, che finora ha saputo mettersi in mostra con la maglia delle Eagles.

Quote Manchester United-Crystal Palace: Red Devils in pole secondo i bookmaker

Le sensazioni della vigilia trovano conferma nelle lavagne dei bookmaker: William Hill quota la vittoria interna a 1.55, il pareggio a 4.20 e il successo ospite a 5.00. Anche Bet365 indica il Manchester United nettamente favorito con il segno 1 a 1.53, la X a 4.50 e il 2 a 5.50.

Le Eagles si presentano dunque a Old Trafford nei panni di underdog chiamate a tentare l’impresa su un campo storicamente ostico.

I protagonisti: Cunha e Mbeumo per lo United, Pino e Sarr per le Eagles

Tra i Red Devils, Matheus Cunha è uno dei volti più attesi: l’attaccante brasiliano, a stagione in corso, ha scalato le gerarchie con 24 presenze (20 da titolare) e 1729 minuti disputati.

Ha all’attivo 6 reti e 2 assist, ma a colpire è soprattutto la continuità nello sviluppo del gioco con 602 passaggi e 24 chiavi, cui aggiunge una robusta presenza fisica nei duelli (252 totali, 113 vinti) e una notevole attitudine al dribbling (32 riusciti su 66 tentati).

Completa il reparto offensivo Bryan Mbeumo, sempre incisivo per tenacia e pericolosità negli ultimi sedici metri: per lui 9 reti, 3 assist e ben 49 tiri in 22 presenze dal primo minuto. Mbeumo mostra anche buone doti nel fraseggio (611 passaggi, 34 chiavi) e rapidità nei break offensivi (13 dribbling riusciti). Da tenere d’occhio la sua capacità di farsi trovare al posto giusto soprattutto quando serve sbloccare gare bloccate.

Guardando al Crystal Palace, i fari sono puntati su Yeremy Pino e Ismaïla Sarr, elementi fondamentali nello scacchiere in cerca di continuità e colpi di coda in zona gol. Yeremy Pino ha messo insieme 25 presenze (21 da titolare), garantendo quantità e qualità a metà campo: 2 gol, 1 assist, 663 passaggi totali e ben 38 passaggi chiave, segnale evidente di un giocatore capace di inventare e mettere i compagni davanti al portiere. Spicca anche il contributo nei duelli, 86 vinti, e nei dribbling (16 riusciti).

Altra pedina chiave è Ismaila Sarr, acceleratore offensivo capace di rompere le linee avversarie sia da esterno che da seconda punta. In 17 presenze tutte da titolare, Sarr ha realizzato 5 gol e fornito 1 assist, con 23 tiri totali e una buona presenza nelle situazioni di gioco spezzato: 66 duelli vinti su 163 complessivi e 27 falli subiti testimoniano la sua vivacità e la facilità di saltare l’uomo.

Il suo apporto, inoltre, è prezioso anche nel pressing e in fase di non possesso, con 14 contrasti tentati e 8 intercettazioni.

Infine, il Crystal Palace si affida in avanti al norvegese Jørgen Strand Larsen, che con la nuova maglia ha già trovato la via del gol: 3 presenze da titolare, 2 reti, 4 tiri nello specchio e un coinvolgimento crescente nelle dinamiche d’attacco (68 passaggi). Inizi incoraggianti per una nuova freccia all’arco delle Eagles.