La ventottesima giornata di Premier League vedrà il Manchester United ospitare il Crystal Palace, in scena domenica 1 marzo alle ore 15:00 (ora italiana) nel suggestivo palcoscenico di Old Trafford. I Red Devils cercano punti pesanti nella corsa europea davanti al proprio pubblico, mentre le Eagles puntano a scombinare i piani degli uomini di casa, in una sfida che si annuncia ricca di spunti tecnici e che promette spettacolo.

Le probabili formazioni di Manchester United-Crystal Palace

Il Manchester United dovrebbe disporsi con il classico 4-2-3-1.

Tra i pali spazio a Senne Lammens; difesa con Dalot e Shaw sulle fasce, coppia centrale formata da Leny Yoro ed Harry Maguire. In mediana agiranno Casemiro e il giovane Kobbie Mainoo. Sulla trequarti ci sarà Amad insieme a Bruno Fernandes e a Bryan Mbeumo, mentre l'attacco dovrebbe essere guidato dal brasiliano Matheus Cunha, pronto a sfruttare la sua duttilità e l'inserimento in area.

Risponde il Crystal Palace con un 3-4-2-1 molto dinamico: Dean Henderson tra i pali, linea a tre composta da Canvot, Richards e Chadi Riad. Sulle corsie ecco Daniel Munoz e Tyrick Mitchell, mentre in mezzo agiranno Adam Wharton e Will Hughes. Sulla trequarti spazio alla corsa di Ismaila Sarr e alla qualità di Yeremy Pino alle spalle del centravanti Jørgen Strand Larsen, che finora ha saputo mettersi in mostra con la maglia delle Eagles.

England Flag
Premier League
Giornata 28
27/02/2026 21:00
Wolves
VS
Aston Villa
28/02/2026 13:30
Bournemouth
VS
Sunderland
28/02/2026 16:00
Newcastle
VS
Everton
28/02/2026 16:00
Liverpool
VS
West Ham
28/02/2026 16:00
Burnley
VS
Brentford
28/02/2026 18:30
Leeds
VS
Manchester City
01/03/2026 15:00
Manchester United
VS
Crystal Palace
01/03/2026 15:00
Fulham
VS
Tottenham
01/03/2026 15:00
Brighton
VS
Nottingham Forest
01/03/2026 17:30
Arsenal
VS
Chelsea

Quote Manchester United-Crystal Palace: Red Devils in pole secondo i bookmaker

Le sensazioni della vigilia trovano conferma nelle lavagne dei bookmaker: William Hill quota la vittoria interna a 1.55, il pareggio a 4.20 e il successo ospite a 5.00. Anche Bet365 indica il Manchester United nettamente favorito con il segno 1 a 1.53, la X a 4.50 e il 2 a 5.50.

Le Eagles si presentano dunque a Old Trafford nei panni di underdog chiamate a tentare l’impresa su un campo storicamente ostico.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
28
18
7
3
56 / 21
35
61
W
D
D
W
W
2
Manchester City
27
17
5
5
56 / 25
31
56
W
W
W
D
W
3
Aston Villa
27
15
6
6
38 / 28
10
51
D
W
D
L
W
4
Manchester United
27
13
9
5
48 / 37
11
48
W
D
W
W
W
5
Chelsea
27
12
9
6
48 / 31
17
45
D
D
W
W
W
6
Liverpool
27
13
6
8
42 / 35
7
45
W
W
L
W
L
7
Brentford
27
12
4
11
40 / 37
3
40
L
D
W
W
L
8
Bournemouth
27
9
11
7
43 / 45
-2
38
D
W
D
W
W
9
Everton
27
10
7
10
29 / 31
-2
37
L
L
W
D
D
10
Fulham
27
11
4
12
38 / 41
-3
37
W
L
L
L
W
11
Newcastle
27
10
6
11
38 / 39
-1
36
L
W
L
L
L
12
Sunderland
27
9
9
9
28 / 33
-5
36
L
L
L
W
L
13
Crystal Palace
27
9
8
10
29 / 32
-3
35
W
L
W
D
L
14
Brighton
27
8
10
9
36 / 34
2
34
W
L
L
D
L
15
Leeds
27
7
10
10
37 / 46
-9
31
D
D
W
L
D
16
Tottenham
27
7
8
12
37 / 41
-4
29
L
L
L
D
D
17
Nottingham Forest
27
7
6
14
25 / 39
-14
27
L
D
L
D
W
18
West Ham
27
6
7
14
32 / 49
-17
25
D
D
W
L
W
19
Burnley
27
4
7
16
29 / 52
-23
19
D
W
L
L
D
20
Wolves
28
1
7
20
18 / 51
-33
10
L
D
D
L
L

I protagonisti: Cunha e Mbeumo per lo United, Pino e Sarr per le Eagles

Tra i Red Devils, Matheus Cunha è uno dei volti più attesi: l’attaccante brasiliano, a stagione in corso, ha scalato le gerarchie con 24 presenze (20 da titolare) e 1729 minuti disputati.

Ha all’attivo 6 reti e 2 assist, ma a colpire è soprattutto la continuità nello sviluppo del gioco con 602 passaggi e 24 chiavi, cui aggiunge una robusta presenza fisica nei duelli (252 totali, 113 vinti) e una notevole attitudine al dribbling (32 riusciti su 66 tentati).

Completa il reparto offensivo Bryan Mbeumo, sempre incisivo per tenacia e pericolosità negli ultimi sedici metri: per lui 9 reti, 3 assist e ben 49 tiri in 22 presenze dal primo minuto. Mbeumo mostra anche buone doti nel fraseggio (611 passaggi, 34 chiavi) e rapidità nei break offensivi (13 dribbling riusciti). Da tenere d’occhio la sua capacità di farsi trovare al posto giusto soprattutto quando serve sbloccare gare bloccate.

Guardando al Crystal Palace, i fari sono puntati su Yeremy Pino e Ismaïla Sarr, elementi fondamentali nello scacchiere in cerca di continuità e colpi di coda in zona gol. Yeremy Pino ha messo insieme 25 presenze (21 da titolare), garantendo quantità e qualità a metà campo: 2 gol, 1 assist, 663 passaggi totali e ben 38 passaggi chiave, segnale evidente di un giocatore capace di inventare e mettere i compagni davanti al portiere. Spicca anche il contributo nei duelli, 86 vinti, e nei dribbling (16 riusciti).

Altra pedina chiave è Ismaila Sarr, acceleratore offensivo capace di rompere le linee avversarie sia da esterno che da seconda punta. In 17 presenze tutte da titolare, Sarr ha realizzato 5 gol e fornito 1 assist, con 23 tiri totali e una buona presenza nelle situazioni di gioco spezzato: 66 duelli vinti su 163 complessivi e 27 falli subiti testimoniano la sua vivacità e la facilità di saltare l’uomo.

Il suo apporto, inoltre, è prezioso anche nel pressing e in fase di non possesso, con 14 contrasti tentati e 8 intercettazioni.

Infine, il Crystal Palace si affida in avanti al norvegese Jørgen Strand Larsen, che con la nuova maglia ha già trovato la via del gol: 3 presenze da titolare, 2 reti, 4 tiri nello specchio e un coinvolgimento crescente nelle dinamiche d’attacco (68 passaggi). Inizi incoraggianti per una nuova freccia all’arco delle Eagles.
