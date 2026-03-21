La Juventus si muove con decisione sul mercato in vista della prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe avviato i primi contatti per Leonardo Spinazzola, attualmente al Napoli. Il terzino sinistro, in scadenza di contratto, rappresenta un’opportunità interessante a parametro zero e il club bianconero avrebbe già messo sul tavolo un’offerta biennale. Una proposta che, se confermata, testimonia la volontà della dirigenza di inserire in rosa un profilo esperto e già abituato ai grandi palcoscenici, in grado di garantire qualità e spinta sulla fascia.

Offerta bianconera e attesa per il Napoli

L’interesse della Juventus si inserisce in un momento di forte incertezza sul futuro del giocatore. Spinazzola, infatti, non ha ancora chiarito la propria posizione con il Napoli e attende di conoscere i piani del club partenopeo prima di prendere una decisione definitiva. I bianconeri, dal canto loro, sarebbero pronti a chiudere l’operazione con un contratto biennale, cercando di anticipare la concorrenza. Tuttavia, il laterale azzurro preferirebbe un accordo più lungo, elemento che potrebbe rallentare la trattativa. L’inserimento della Juventus aumenta inevitabilmente la pressione sul giocatore, chiamato a valutare attentamente le opzioni sul tavolo in una fase cruciale della sua carriera.

Un ritorno tra qualità e fragilità fisica

Per Spinazzola si tratterebbe di un ritorno a Torino, avendo già fatto parte della Juventus in passato, senza però riuscire a ritagliarsi un ruolo centrale. Nel corso della sua carriera però, ha dimostrato qualità tecniche importanti, soprattutto in fase offensiva, collezionando numeri importanti nelle due esperienze a Roma e a Napoli. A incidere però sul suo percorso di crescita sono stati i numerosi problemi fisici: infortuni ripetuti, tra cui la grave rottura del tendine d’Achille, ne hanno limitato la continuità e il rendimento. Nonostante questo, la Juventus valuterebbe comunque l'operazione, conscia di dover affrontare il prossimo mercato all'insegna della parsimonia e dell'oculatezza per far rientrare dei conti in rosso ormai da diversi anni.