Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea: "La Marotta League non funziona: è ufficiale". Un post che sa di provocazione, soprattutto dopo quanto successo in Inter-Atalanta, gara finita 1 a 1 ma nella quale i padroni di casa recriminano per almeno due episodi arbitrali controversi

Capuano non ha dubbi: 'Il rigore non dato all'Inter su Frattesi era netto'

Capuano, in un secondo momento è sceso nel dettaglio di quanto accaduto sul prato di San Siro: "L'Inter è in difficoltà, ma la mancata vittoria contro l'Atalanta dipende più dalle scelte di Manganiello che da quanto visto in campo.

Sul gol del pareggio, non punire la spinta (leggera) ai danni di Dumfries è una valutazione molto molto al limite. Il rigore su Frattesi era netto"

Il giornalista ha poi specificato: "Frattesi anticipa, il difensore lo colpisce. Rigore da dare in campo e, al massimo, da review al Var".

Ravezzani: 'Gol dell'Atalanta regolare ma rigore su Frattesi mancante, insomma la Marotta League resta un'invenzione'

Di quanto avvenuto in Inter-Atalanta ha voluto scrivere su X anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani: 'Visti e rivisti 2-3 volte in diretta gli episodi determinanti di Inter-Atalanta mi vien da dire che il gol fosse regolare e ci stesse il rigore su Frattesi. La squadra di Chivu però è chiaramente affaticata, troppo passiva nella ripresa.

La Marotta League resta un’invenzione"

Ravezzani, in un secondo post, ha poi analizzato le scelte tattiche compiute dal tecnico dei nerazzurri: "Incomprensibile il cambio deciso da Chivu quando ha fatto uscire Barella. Da quel momento l’Inter ha iniziato a soffrire molto più di prima".

I tifosi rispondono a Capuano

Le parole di Capuano hanno diviso il pubblico che lo segue su X: "Giovanni sei sicuro? Che la colpa sia solo di Manganiello o la colpa è aver in panchina un bravo stagista che non sta reggendo la pressione da settimane e infatti oggi si è fatto cacciare fuori. Troppo nervosismo evidente in casa inter sta facendo perdere concentrazione" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Non discuto il rigore. Ci stava. Ma voi addetti non ci avevate spiegato che spinta ad una mano non è mai fallo? Coerenza".