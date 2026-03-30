In casa Juventus uno dei temi centrali in vista dell’estate riguarda il futuro di Khéphren Thuram. Il centrocampista bianconero, protagonista di una stagione in costante crescita, avrebbe attirato l’interesse di diversi club di Premier League, pronti a inserirsi qualora la situazione contrattuale non venisse definita nei prossimi mesi. Arrivato con aspettative importanti, Thuram ha rapidamente conquistato spazio e credibilità, tanto da vedere il proprio valore di mercato salire oltre i 40 milioni di euro, cifra che rappresenta di fatto un raddoppio rispetto alla valutazione iniziale.

Una crescita che, se da un lato certifica il buon lavoro del club, dall’altro accende inevitabilmente l’attenzione delle big europee.

Premier League alla finestra e rinnovo legato alla Champions

L’interesse proveniente dall’Inghilterra non è casuale. Le caratteristiche di Thuram lo rendono particolarmente appetibile per il calcio della Premier League. Tuttavia, la Juventus non ha intenzione di privarsene facilmente e punta a blindarlo con un rinnovo contrattuale. In questo senso, la qualificazione alla prossima Champions League diventa un fattore determinante.

Una Juventus in Champions avrebbe infatti molte più possibilità di trattenere il centrocampista e convincerlo a prolungare il proprio contratto, offrendo prospettive sportive e un progetto competitivo.

Al contrario, l’eventuale mancata qualificazione potrebbe cambiare gli scenari, aprendo alla necessità di valutare sacrifici eccellenti. In un contesto economico complesso, la cessione di un giocatore valorizzato come Thuram rappresenterebbe una soluzione concreta per finanziare il mercato in entrata.

Sacrifici possibili: Thuram o Gatti?

Le ultime partite della stagione assumono dunque un peso decisivo. Senza l’accesso alla Champions, la Juventus potrebbe essere costretta a cedere uno dei propri pezzi pregiati per mantenere equilibrio nei conti. Oltre a Thuram, un altro nome che potrebbe finire sul mercato è quello di Federico Gatti, difensore che ha attirato interesse sia in Italia sia all’estero.

Il testa a testa per il quarto posto con la Roma e soprattutto con il Como, ora avanti di 3 punti e con entrambi gli scontri diretti a favore, sarà quindi fondamentale.