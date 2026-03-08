Il mercato estivo deve ancora aprire ufficialmente, ma alcune delle grandi manovre stanno già iniziando a delinearsi. Tra i nomi più ambiti della prossima sessione potrebbe esserci Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City che, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe liberarsi a parametro zero al termine della stagione. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l’attenzione di molti club europei, tra cui anche la Juventus, da tempo interessata al talento portoghese.

Nelle ultime ore, però, lo scenario si sarebbe ulteriormente complicato.

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, anche il Paris Saint-Germain starebbe valutando seriamente la possibilità di inserirsi nella corsa al giocatore. Una notizia che rischia di rappresentare un ostacolo significativo per le ambizioni bianconere, visto il peso economico e la forza finanziaria del club parigino.

Il PSG si inserisce nella corsa

L’interesse del Paris Saint-Germain cambierebbe sensibilmente gli equilibri della trattativa. Se davvero il club francese decidesse di affondare il colpo per Bernardo Silva, la concorrenza diventerebbe estremamente difficile da sostenere per gran parte delle società europee.

Il PSG, infatti, può contare su una disponibilità economica nettamente superiore rispetto a quella della maggioranza dei club del continente, Juventus compresa.

Questo significa che, anche nel caso di un trasferimento a parametro zero, la battaglia si giocherebbe su ingaggio, bonus e commissioni, fattori in cui la società parigina ha spesso dimostrato di poter competere senza particolari limiti.

Per la Juventus, che da mesi osserva con attenzione la situazione del portoghese, si tratterebbe dunque di una brutta notizia. Bernardo Silva rappresenterebbe infatti un innesto di altissimo livello per il centrocampo bianconero: qualità tecnica, esperienza internazionale e capacità di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo. Tutte caratteristiche che lo renderebbero un profilo ideale per rafforzare la rosa.

Comolli valuta le alternative a parametro zero

Consapevole delle difficoltà che potrebbero emergere nella corsa a Bernardo Silva, la dirigenza juventina starebbe comunque lavorando su più fronti. L’amministratore delegato Damien Comolli, infatti, avrebbe già individuato alcune possibili alternative sempre con la formula del parametro zero, una strategia che negli ultimi anni è diventata centrale nelle politiche di mercato del club.

Tra i nomi monitorati ci sarebbe quello di Xaver Schlager, centrocampista del Lipsia che potrebbe lasciare la Bundesliga a fine stagione. Il profilo dell’austriaco piace per la sua capacità di abbinare qualità tecniche e intensità fisica, caratteristiche che lo renderebbero un elemento interessante per rafforzare la mediana bianconera.

Un altro nome sul taccuino della dirigenza è quello di Franck Kessié. L’ex Milan, attualmente in forza all’Al-Ahli, potrebbe a sua volta lasciare l’Arabia Saudita in estate e rappresenterebbe un’opzione di grande esperienza per il centrocampo juventino.