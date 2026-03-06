Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha svelato su Youtube le ultime indiscrezioni di mercato attorno al nome di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che potrebbe scatenare una vera e propria asta fra società italiane: "Vicario vive un momento particolare al Tottenham, visto che il club londinese nonostante l'arrivo di Tudor ha collezionato 3 sconfitte su 3. Evidentemente il tecnico croato non è riuscito a essere incisivo come fu con la Juventus nell'anno scorso e quindi l'estremo difensore ora ha voglia di tornare in Italia. In Serie A su di lui ci sono 3 club, la Juventus, l'Inter e la Roma.

I giallorossi perché potrebbero monetizzare vendendo Svillar. Sul portiere giallorosso però non pensiamo a squadre in Italia, visto che nessuna se lo potrebbe permettere. Per lui vedo più un futuro in Premier League. L'Inter perché ha la questione Sommer, che è in uscita ma potrebbe anche fare il secondo e infine la Juventus, perché vuole andare su dei portieri nuovi".

Juventus, Balzarini: 'Carnesecchi ha una valutazione non inferiore ai 35 milioni di euro fatta dall'Atalanta'

Balzarini ha proseguito: "Carnesecchi? L'Atalanta non si schioda da una valutazione inferiore ai 35 milioni di euro. La società bergamasca non si smuove da certi prezzi e a chi dice che la Juventus è caduta cosi tanto in basso da non aver più la forza di prendere un giocatore dalla Dea ricordo che Percassi chiude la porta in faccia a chiunque.

O gli dai i soldi che chiede o altrimenti i calciatori rimangono a Bergamo. Basti guarda quanto è successo la scorsa estate con Lookman e l'Inter".

Juventus, bianconeri in avanti per Vicario sull'Inter?

Balzarini ha concluso sottolineando: "Vicario costa molto meno rispetto al suo collega dell'Atalanta, perché il Tottenham si potrebbe accontentare di 20 milioni di euro e lui percepisce uno stipendio vicino ai 5 milioni di euro. Condizioni piuttosto favorevoli per un suo passaggio alla Juventus, che sono allo stesso tempo condizioni favorevoli anche per le altre pretendenti. E' chiaro che bisogna darsi da fare e mi sembra che la società bianconera, da quello che sento, è in vantaggio sull'Inter sul discorso Vicario".