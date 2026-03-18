Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube di Bernardo Silva e dell'accostamento alla Juventus:" Si sta facendo tanto rumore attorno al futuro di Bernardo Silva, anche perché è consolidata ormai la questione che lascerà il Manchester City a parametro 0 a giugno. Da quello che risulta, il centrocampista potrebbe restare a giocare in Europa o lasciare il vecchio continente per cercare fortuna altrove. Questo dipenderà da sostanzialmente una cosa, se Silva sceglierà un progetto tecnico o un progetto economico. In tutto ciò, posso confermare che è vero che la Juventus sta monitorando la pista Bernardo Silva.

Il club bianconero ha fatto dei sondaggi con l'agente del calciatore, il noto Jorge Mendes. Ovviamente bisognerà attendere le volontà del lusitano, che a oggi è pienamente concentrato con il Manchester City. Sicuramente però posso confermare che la Juventus è presente sul fantasista, lo segue attentamente per capire come muoversi".

Moretto e le parole su Leao

Moretto ha poi cambiato argomento, parlando del Milan: "Dopo quello che è successo a Roma, con la tensione fra Allegri e Leao al momento della sostituzione nella gara con la Lazio, si è iniziato a generare un polverone importante attorno al giocatore portoghese. Ma io vorrei calmare un po' le acque, perché il calciatore voleva solo segnare e aiutare la squadra e sa di aver esagerato con quel gesto di stizza.

Ha già chiesto scusa a tutti i suoi compagni e alla dirigenza, quindi il caso Leao di fatto è già rientrato. Dal punto di vista contrattuale però, è chiaro che c'é da parlare, perché il portoghese andrà in scadenza nel 2028. Il Milan vorrebbe quindi rinnovarlo, senza però alzare i suoi emolumento, in quanto l'attaccante è già uno di quelli più pagati nel club. Detto ciò, se in estate dovesse arrivare un'offerta importante per Leao, dico che il Milan la considererebbe".

Quanto potrebbe accettare il Milan per Leao

Sulla scorta di quanto affermato da Moretto, si può ipotizzare quale cifra potrebbe convincere il Milan a cedere Leao. Vista l'età, il potenziale del portoghese e il suo ruolo, un'offerta da almeno 70 milioni di euro sarebbe probabilmente sufficiente a far cedere i dirigenti rossoneri.