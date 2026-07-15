Tra piste a sorpresa e operazioni che potrebbero improvvisamente decollare, il mercato delle big italiane continua a riservare nuovi scenari. La Juventus avrebbe aggiunto un nome inedito alla lista degli attaccanti da seguire, mentre l'Inter è costretta a fare i conti con la concorrenza per Trevoh Chalobah. Sul fronte Milan, invece, dopo aver rinforzato il reparto offensivo con Gonçalo Ramos, la dirigenza rossonera sarebbe già al lavoro per regalare a Ruben Amorim un altro colpo in attacco.

Massara spinge per Oskarsson: la Juventus studia il colpo

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione Orri Oskarsson. Il centravanti islandese della Real Sociedad rappresenterebbe uno dei nuovi profili valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con ampi margini di crescita, il classe 2004 sarebbe sponsorizzato in prima persona dal nuovo dirigente Frederic Massara, che ne apprezzerebbe le qualità tecniche e il potenziale di sviluppo. Sebbene il suo nome sia ancora poco conosciuto al grande pubblico, la Real Sociedad attribuirebbe al giocatore una valutazione vicina ai 20 milioni di euro, cifra che testimonia quanto il club spagnolo creda nel valore del proprio attaccante.

La Juventus, dunque, continua a esplorare piste differenti nel tentativo di individuare il profilo ideale per completare il reparto offensivo.

Chalobah si allontana dall'Inter, il Milan osserva Gabriel Jesus

Sul fronte nerazzurro, invece, arrivano segnali di rallentamento per la trattativa che porta a Trevoh Chalobah. Dall'Inghilterra filtrano indiscrezioni secondo cui il Crystal Palace avrebbe chiesto informazioni al Chelsea per il difensore centrale inglese, confermando come il giocatore sia destinato a lasciare Stamford Bridge nel corso dell'estate. I Blues, tuttavia, continuano a chiedere circa 35 milioni di sterline per il cartellino dello stopper, una valutazione che avrebbe momentaneamente frenato anche l'Inter, non intenzionata a spingersi su cifre così elevate.

Dall'altra parte di Milano, invece, il Milan prosegue la ricerca di un secondo attaccante nonostante l'arrivo di Gonçalo Ramos. In questo scenario potrebbe prendere quota il nome di Gabriel Jesus. L'Arsenal, infatti, sarebbe intenzionato a cedere il brasiliano entro la fine della finestra di mercato ed è pronto ad ascoltare offerte nell'ordine dei 20 milioni di sterline. Una valutazione che rende l'operazione tutt'altro che impossibile e che, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, vedrebbe proprio il Milan come il club italiano maggiormente interessato all'ex attaccante del Manchester City.