La Juventus guarda già alla prossima estate e inizia a muoversi per rinforzare il reparto arretrato. Tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di Mario Gila, difensore centrale della Lazio che negli ultimi mesi si è imposto come uno dei profili più interessanti dell’intera Serie A.

A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Dario Pellegrini, che su X ha scritto: "La Juventus sta prendendo informazioni per Mario Gila della Lazio, è il profilo su cui i bianconeri sono più forti insieme a quello di Senesi".

Una pista che, se confermata, dimostrerebbe la volontà della Juventus di investire su un difensore già abituato al calcio italiano.

Gila nel mirino dei big

Nonostante una stagione complessa per la Lazio, Mario Gila si è distinto come uno dei centrali più affidabili del campionato. Lo stopper spagnolo ha mostrato solidità difensiva, buone qualità atletiche e una crescente personalità nella gestione del reparto arretrato.

Proprio queste caratteristiche hanno attirato l’attenzione di diversi club. Oltre alla Juventus, anche l’Inter, Milan e alcune società europee starebbero monitorando la situazione del difensore biancoceleste. Un interesse crescente che potrebbe permettere alla Lazio di alzare sensibilmente la richiesta economica.

C’è poi un dettaglio non secondario: il Real Madrid detiene infatti il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un fattore che rende inevitabile per il club capitolino cercare di massimizzare l’incasso in caso di cessione.

Possibili cessioni per finanziare il colpo

Per arrivare a Gila, la Juventus potrebbe però dover prima intervenire sul fronte delle uscite. Secondo quanto riferito da Pellegrini, il club bianconero starebbe valutando la possibilità di cedere uno dei propri difensori per finanziare l’operazione.

I principali indiziati sarebbero Cabal e Gatti. Entrambi potrebbero infatti avere mercato, con il Milan che seguirebbe con interesse la situazione, soprattutto quella legata al centrale piemontese. Una eventuale cessione permetterebbe alla Juventus di liberare spazio nella rosa e allo stesso tempo di trovare le risorse economiche necessarie per affondare il colpo su Mario Gila.