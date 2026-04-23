"Quella di Motta è stata una scommessa che la Juve non ha voluto fare" questa è una delle frasi chiave dell'ultimo video pubblicato su Youtube da Gianni Balzarini. Il giornalista, continuando il suo discorso sul portiere ex bianconero che ieri ha trascinato la Lazio alla finale di coppa Italia contro l'Atalanta, ha poi detto: "Parliamo di un ragazzo che a 11 anni era alla Juventus e ci sta 5 anni. Viene poi girato in prestito fino a quando la Reggiana non decide di riscattarlo per la modica cifra di 600 mila euro. Ora è chiaro che si parla di rimpianto, ma questo termine nasce da un'analisi che si fa a ritroso.

Ci sono scommesse che vanno male e in quel momento storico la Juventus era alla ricerca di soldi da incassare e quindi anche 600 mila euro facevano comodo".

Balzarini: 'Il rimpianto è quello di una Juve che non punta sui giovani'

Ancora Balzarini:" Il rimpianto è quello di una Juventus che non decide di puntare sui giovani, tanto è vero che la società bianconera decide di prendere Di Gregorio anziché tenersi un calciatore potenzialmente pronto al grande salto. MI fa piacere vedere quello che sta facendo Motta con la Lazio e ovviamente mi dispiace che non sia rimasto a Torino. A posteriori è facile parlare ma bisogna accettare gli errori fatti e prendere atto che ora Lotito, uno non facile con cui trattare, sparerà almeno 20 milioni di richiesta per chi cercherà il giovane portiere.

E' anche normale, visto la giovane età, ma io farei sempre attenzione a come si parla di questi profili. Perché oggi Motta è su tutti i giornali per i 4 rigori parati all'Atalanta, ma alla prima papera che dovesse commettere, si comincerebbe sicuramente a criticarlo in maniera feroce. E' un attimo cambiare idea e passare dall'altra parte della barricata, quindi calma. Mi viene però da dire alla Juventus che quando ricapiterà un possibile campioncino, specie se italiano, magari ci pensasse due volte prima di cederlo".

I tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "E ma noi andiamo a prendere Alisson che ti gioca mezza stagione, De Gea 40 anni, quando la scuola di portieri italiana é tra le migliori al mondo" scrive critico un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Edoardo Motta è un bel rimpianto davvero e noi come sempre ce lo siamo fatti scappare, come pure accadrà per Muharemovic. Quest'ultimo se andrà all'Inter e sarà un danno nonché una beffa".