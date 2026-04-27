Un nuovo problema affligge l'Inter nella fase decisiva della stagione. Hakan Calhanoglu, il regista e punto di riferimento del centrocampo nerazzurro, ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare la prossima partita contro il Parma e mette a rischio la sua partecipazione alla finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Il centrocampista turco si è sottoposto a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, una zona già delicata per il giocatore e che in questa stagione lo aveva già costretto allo stop.

La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni dal club nerazzurro, ma la sua assenza nella prossima gara è già certa.

L'impatto dell'assenza sulla finale di Coppa Italia

La potenziale assenza di Calhanoglu è un duro colpo per l'Inter, che affronterà la Lazio nella finale di Coppa Italia il 13 maggio. Il turco, autore di una doppietta decisiva contro il Como pochi giorni fa, non è sceso in campo contro il Torino proprio per il problema fisico. Il club monitora con attenzione le sue condizioni, considerate fondamentali per gli equilibri della squadra.

L'Inter ha diramato una nota ufficiale in merito all'infortunio: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

Una stagione segnata dagli infortuni

Per Calhanoglu, questo è il sesto infortunio stagionale, evidenziando le difficoltà nel mantenere continuità fisica. Il risentimento al soleo della gamba sinistra è una problematica ricorrente che lo aveva già costretto allo stop, rendendo incerta la sua presenza nella finale di Coppa Italia. La preoccupazione in casa Inter è alta, dato il ruolo centrale del turco. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se Calhanoglu potrà recuperare in tempo per la sfida contro la Lazio, appuntamento vitale per la stagione nerazzurra.