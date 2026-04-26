La sfida tra Milan e Juventus a San Siro è uno dei momenti chiave della stagione di Serie A, con entrambe le formazioni in corsa per un posto nella prossima Champions League. La Juventus, dopo una stagione di alti e bassi, affronta questo scontro diretto con una rinnovata consapevolezza. Il difensore Gleison Bremer ha sottolineato l'importanza dell'incontro: "Mancano poche giornate, sappiamo che contro il Milan non sarà facile: se dovessimo vincere, sarebbe quasi fatta per la Champions". Una vittoria, ha aggiunto, permetterebbe ai bianconeri di agganciare il Milan in classifica e avere il vantaggio negli scontri diretti.

Bremer non nasconde le difficoltà incontrate dalla squadra, ammettendo che "ci sono partite in cui avremmo potuto fare di più e meglio" e che la Juventus "sta galleggiando da sei anni, e così non va bene". Sul futuro, il difensore mantiene prudenza: "Parlarne adesso è presto, dobbiamo finire questa stagione e poi vedremo anche che mercato farà la società". Nel frattempo, la società ha gettato le basi per il futuro con i rinnovi di Yildiz, McKennie e del tecnico, il quale, secondo Bremer, "ha saputo cambiare la squadra e si vede che stiamo crescendo di partita in partita, il mister sta insistendo sulla nostra qualità".

Le condizioni dei protagonisti e le strategie in campo

La Juventus arriva a San Siro con buone notizie dall’infermeria: Yildiz ha superato i recenti acciacchi ed è disponibile, mentre Vlahović ha ripreso ad allenarsi regolarmente ed è stato convocato.

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha sottolineato l'importanza della gara senza definirla uno snodo decisivo: "Servono sette punti per la Champions matematica. È una partita da vincere". Il tecnico bianconero ha poi spostato l’attenzione dal problema dei gol, affermando: "In questo momento non importa se attaccanti, difensori e centrocampisti, ora conta solo il risultato".

Il Milan, dopo una lunga serie di ventiquattro risultati utili consecutivi, ha incontrato difficoltà nel girone di ritorno, perdendo quattro partite. Allegri ha riconosciuto la crescita dei rossoneri, attribuendo anche all’arrivo di Spalletti un contributo importante: "Loro sono cresciuti molto, l’arrivo di Spalletti gli ha dato qualcosa in più.

Stanno facendo bene sotto l’aspetto del gioco e della solidità. Sono tre partite che non prendono gol, speriamo domani lo prendano".

La cronaca del match: equilibrio e occasioni

La partita, arbitrata da Simone Sozza, si è svolta in un clima di grande tensione e con un San Siro gremito. All'ottantottesimo minuto, il risultato era ancora fermo sullo zero a zero, a testimonianza del grande equilibrio tra le due contendenti. Nel corso dell'incontro si sono registrati diversi cambi e ammonizioni. Tra i più rilevanti, l'ingresso di Vlahović all'ottantasettesimo e le sostituzioni che hanno visto in campo Yildiz e altri giovani talenti. Da segnalare anche una traversa colpita da Saelemaekers e alcune parate decisive dei portieri, tra cui quella di Maignan su Bremer.

La Juventus, sotto la guida di Spalletti, si trova a sessantasei punti in classifica, a tre lunghezze dal Milan e a sei dal Napoli, con la lotta Champions League ancora apertissima. La gara d'andata tra le due squadre si era conclusa sullo zero a zero, con un errore dal dischetto di Pulisic. Il match di ritorno ha confermato l'equilibrio tra due squadre determinate a consolidare la propria posizione tra le prime quattro del campionato.