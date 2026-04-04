La domenica di Pasqua regalerà uno degli appuntamenti più attesi e decisivi della stagione: Inter-Roma. Un incrocio che arriva in un momento delicatissimo per entrambe le squadre e che potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri della classifica, sia in chiave scudetto sia nella corsa alla Champions League. A San Siro, la formazione guidata da Cristian Chivu ospiterà quella di Gian Piero Gasperini in un match che si preannuncia ad altissima tensione, con punti pesantissimi in palio e con lo sguardo rivolto anche ai risultati del giorno successivo.

Inter, occasione per blindare la vetta e scacciare la mini crisi

In casa nerazzurra la partita assume un valore doppio. L’Inter arriva infatti da due pareggi consecutivi in Serie A, risultati che hanno rallentato la corsa e alimentato qualche dubbio dopo settimane di dominio. Una vittoria contro la Roma permetterebbe non solo di archiviare definitivamente la mini crisi, ma anche di guadagnare punti almeno su una delle due principali inseguitrici, Napoli e Milan, impegnate il giorno seguente nello scontro diretto. Un successo, dunque, significherebbe mettere pressione alle rivali e avvicinare ulteriormente il traguardo, consolidando la leadership proprio nel momento chiave della stagione. Al contrario, un pareggio o addirittura una sconfitta rischierebbero di certificare un calo più profondo, riaprendo un discorso scudetto che fino a due settimane fa sembrava ormai chiuso.

Roma, tre punti per la Champions e pressione su Como e Juventus

Dall’altra parte, la Roma arriva a Milano con motivazioni altrettanto forti. I giallorossi sono pienamente coinvolti nella lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per accedere alla prossima Champions League, e sanno che ogni partita da qui alla fine avrà il peso di una finale. Un successo contro l’Inter permetterebbe alla squadra di Gasperini di lanciare un segnale importante e mettere pressione diretta su Como e Juventus, impegnate il giorno successivo rispettivamente contro Udinese e Genoa. La vittoria consentirebbe ai capitolini di restare agganciati al treno europeo e di alimentare le proprie ambizioni, mantenendo aperta la rincorsa fino alle ultime giornate.

Al contrario, una sconfitta rischierebbe di compromettere seriamente il cammino, con il pericolo concreto di scivolare a sette turni dalla fine a sei punti dal Como. Un divario che diventerebbe difficile da colmare e che potrebbe ridimensionare definitivamente le speranze giallorosse.