Le parole di un giovane talento possono spesso trasformarsi in un segnale di mercato. E quando a parlare è un classe 2007 già seguito da diversi osservatori europei, il peso delle dichiarazioni aumenta ulteriormente. È quanto accaduto con Kerim Alajbegovic, esterno offensivo attualmente in forza al Salisburgo, che ai microfoni di Sportmediaset ha lasciato intendere senza troppi giri di parole il proprio gradimento per un possibile futuro in Serie A. Dichiarazioni che si intrecciano con indiscrezioni ormai presenti da tempo attorno al suo nome e che potrebbero accendere concretamente il calciomercato nelle prossime settimane.

“Sarei pronto per un top club italiano”: Alajbegovic lancia il messaggio

Parlando del proprio futuro, il giovane talento bosniaco ha rilasciato parole che non sono passate inosservate: "La Serie A è un bel campionato, mi piace, ci sono tante squadre forti. Vedremo cosa succederà ma mi piace come campionato. Inter, Roma, Napoli e Juventus sono squadre top, vediamo che succede. Sarei pronto per un top club italiano in Serie A".

Un messaggio chiaro, diretto e che inevitabilmente alimenta le voci di mercato già emerse negli ultimi mesi. Alajbegovic è considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione: qualità tecnica, capacità di saltare l’uomo e una personalità che lo ha già portato ad attirare attenzioni anche con la maglia della nazionale.

Il fatto che il giocatore abbia aperto pubblicamente alla Serie A non significa automaticamente trasferimento imminente, ma certamente rappresenta un’apertura importante.

Operazione non semplice: il prezzo sfiora i 25 milioni

Dietro l’interesse crescente per il classe 2007 si nasconde però un ostacolo tutt’altro che secondario: il valore economico del cartellino. Oggi Alajbegovic avrebbe infatti una valutazione vicina ai 25 milioni di euro, una cifra molto alta per un ragazzo appena maggiorenne e ancora tutto da costruire nel calcio dei grandi.

Per questo motivo l’eventuale assalto di una big italiana non sarebbe privo di rischi. Spendere una somma simile per un profilo ancora da consolidare rappresenterebbe una scommessa importante anche per società abituate a investire sui giovani.

In Serie A poche realtà possono permettersi esborsi del genere senza pretendere garanzie immediate di rendimento. Eppure, proprio il fascino del talento grezzo e la possibilità di anticipare la concorrenza europea potrebbero rendere Alajbegovic uno dei nomi più interessanti della prossima finestra di mercato.