"L'offerta della Juve per Lewandowski sarà di 6 milioni di euro" questa è la notizia rilanciata su Youtube da Gianni Balzarini nelle scorse ore. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Questa cifra verrà messa sul tavolo nel prossimo incontro che avverrà con gli agenti del polacco, che da quello che mi risulta, andrà in scena fra non molto tempo. Ora bisognerà capire se verrà offerto al calciatore un anno solo di contratto o un anno di contratto più opzione per il secondo. Quindi ora un dato di fatto è che la Juventus sia in vantaggio netto sul Milan, altro club italiano che si dice essere interessato all'attaccante in uscita dal Barcellona.

Questo però non esclude eventuali interferenze dal mondo arabo o da quello della MLS".

Juve, Balzarini: 'Se Lewandowski resta in Europa, i bianconeri sono quelli più vicini'

Balzarini ha proseguito: "E' chiaro che con quelle realtà li la Juventus non può competere, perché potrebbero tranquillamente offrirgli 20 milioni di euro a stagione per 4 anni. Basti guardare quello che sta facendo Cristiano Ronaldo, che in Arabia Saudita ancora gioca e prende valanghe di soldi. Se Lewa è interessato a rimanere in Europa, la Juventus è la sua prima opzione e il club sta cercando di andargli incontro per soddisfare le sue richieste".

Il giornalista, restando in tema attaccanti della Juventus ha poi aggiunto: "MI arrivano sempre conferme che il nome di Kolo Muani sia l'obiettivo a lunga scadenza per quanto riguarda l'attacco, mentre mi risulta che l'interesse per Gonzalo Garcia sia reale ma allo stesso tempo sullo spagnolo c'é molta concorrenza, soprattutto da parte della Roma.

Inoltre il presidente Florentino Perez vorrebbe venderlo con una formula definitiva Parliamo di un calciatore molto interessante, non dotato di una grandissima fisicità ma molto tecnico".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Tutti i nomi che girano non ce li vedo proprio a venire in una squadra che, a oggi, non ha la certezza si fare la Champions League. Solo Kolo è una certezza, ammesso che il PSG non si rimetta a fare ostruzione" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "L'unico da prendere è Bernardo Silva degli altri ne possiamo fare a meno e scusate fra Lewa a 39 e Vlahovic tengo il serbo tanto il costo è uguale se non inferiore".