Il calciomercato entra sempre più nel vivo e tra le squadre di Serie A più attive si segnalano Roma e Milan, pronte a muoversi in vista della prossima stagione. I giallorossi stanno monitorando con grande attenzione due giocatori della Fiorentina, il terzino brasiliano Dodô e l’attaccante Moise Kean, profili considerati utili per rinforzare rispettivamente corsie esterne e reparto offensivo. Sul fronte rossonero, invece, il club segue con interesse l’attaccante norvegese Alexander Sørloth, finito nel mirino anche della Juventus, dando vita a un possibile duello di mercato tra due delle big del campionato italiano.

Duello Milan-Juventus per Sørloth: sfida aperta in attacco

Il calciomercato estivo si accende con un duello tutto italiano tra Milan e Juventus per Alexander Sørloth, attaccante norvegese finito nel mirino di entrambe le big di Serie A. Il centravanti, apprezzato per fisicità e capacità realizzativa, rappresenta un profilo ideale per rinforzare i rispettivi reparti offensivi e garantire maggiore profondità alle due rose. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sia i rossoneri che i bianconeri avrebbero iniziato a monitorare con attenzione la situazione del giocatore, aprendo così uno scenario di forte competizione tra due storiche rivali del campionato italiano.

Alexander Sørloth ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, cifra che lo rende un obiettivo accessibile ma comunque importante per diversi club europei.

L’attaccante norvegese, attualmente sotto contratto con l’Atlético Madrid, rappresenta un profilo molto apprezzato per fisicità, presenza in area e capacità realizzativa. Tuttavia, eventuali trattative potrebbero partire da una richiesta leggermente superiore, con il club spagnolo che non sembra intenzionato a svendere il giocatore e potrebbe alzare le proprie pretese in caso di asta tra squadre interessate come Milan e Juventus.

Roma, doppio obiettivo in casa Fiorentina: Dodô e Kean nel mirino

Sul fronte Roma, il club giallorosso continua a monitorare con grande attenzione alcuni profili della Fiorentina per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti ci sono il terzino brasiliano Dodô, la cui valutazione si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro, e che rappresenta un’opzione interessante per le corsie esterne grazie alla sua spinta offensiva e alla capacità di abbinare fase difensiva e offensiva.

Più onerosa invece la pista che porta a Moise Kean, attaccante della Fiorentina valutato circa 45-50 milioni di euro, considerato un profilo importante per il reparto avanzato ma non semplice da raggiungere sul piano economico. L’idea della dirigenza sarebbe quella di intervenire su più reparti, valutando profili già pronti per la Serie A e in grado di garantire un impatto immediato.

Champions conquistata da Inter, Napoli, Roma e Como: Milan e Juve in Europa League

Intanto, il quadro delle competizioni europee per la prossima stagione è ormai definito. Inter, Napoli, Roma e Como hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, assicurandosi non solo prestigio sportivo ma anche importanti entrate economiche legate ai premi UEFA e ai diritti televisivi.

Discorso diverso invece per Milan e Juventus, che si sono qualificate soltanto per l’Europa League, competizione che garantisce ricavi inferiori rispetto alla Champions e che rappresenta quindi una minore disponibilità economica sul mercato, pur restando un palcoscenico utile per il rilancio e la crescita del progetto tecnico.