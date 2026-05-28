Il calciatore Francisco Conceicao ha rivolto un messaggio diretto ai tifosi della Juventus al termine di una stagione complessa, conclusasi con il sesto posto in campionato e la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Attraverso un post su Instagram, il portoghese ha espresso la profonda amarezza della squadra per i risultati ottenuti.

"Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi", ha scritto Conceicao, catturando lo sconforto della comunità bianconera.

Ha poi aggiunto: "Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate". Parole che testimoniano la comprensione del difficile momento e delle aspettative disattese nell'ambiente juventino.

Il messaggio di speranza e la promessa di riscatto

Nonostante la delusione, Conceicao ha voluto infondere un messaggio di speranza e determinazione per il futuro della Juventus. "Nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare", ha dichiarato il portoghese. Il suo appello si è concluso invitando alla fiducia: "Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credete.

Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate".

Un bilancio di stagione al di sotto delle aspettative

La stagione ha visto la Juventus chiudere al sesto posto in classifica, un piazzamento che ha precluso l’accesso alla prossima Champions League. Il traguardo ha generato profonda insoddisfazione tra i tifosi e la società. Le parole di Conceicao si inseriscono in questo contesto, rappresentando la volontà di ripartire con rinnovata determinazione. Il club intende fare leva sull’orgoglio e sulla gloriosa tradizione bianconera per superare le difficoltà e puntare a un rapido ritorno ai vertici del calcio europeo.