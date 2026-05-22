Cristian Chivu è stato insignito del prestigioso premio come miglior allenatore della Serie A 2025/26. Il tecnico dell'Inter riceverà ufficialmente il riconoscimento Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/2026 nel pre-partita della prossima gara contro il Bologna. La decisione è scaturita dalla valutazione di una giuria qualificata, composta da direttori di testate giornalistiche sportive, che ha esaminato gli allenatori basandosi su rigorosi criteri tecnico-sportivi, sulla qualità del gioco espresso dalle loro squadre e sul comportamento e fair play mantenuto durante le competizioni.

La stagione di Chivu alla guida dei nerazzurri è stata definita "semplicemente straordinaria" dall’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo. Al suo debutto come allenatore di una squadra professionistica dall’inizio del campionato, Chivu ha immediatamente palesato il DNA vincente che lo aveva contraddistinto anche nella sua carriera da giocatore. Sotto la sua guida, l’Inter ha espresso un calcio solido e al tempo stesso propositivo, culminando la stagione con una media di oltre due gol a partita e una differenza reti di circa trenta rispetto alla seconda classificata. De Siervo ha sottolineato come a Chivu siano bastate solamente 48 giornate in Serie A per conquistare il titolo di Campione d’Italia, un traguardo raggiunto più rapidamente solo da José Mourinho nell’era dei tre punti a vittoria.

L'aggiunta della Coppa Italia allo Scudetto ha reso Chivu l’unico tecnico a realizzare questo storico double nella sua prima stagione sulla panchina dell'Inter, numeri e record che ne attestano l'ingresso tra i grandi del calcio italiano.

I Protagonisti: Tutti i Premi Individuali della Serie A 2025/26

Oltre al riconoscimento per Cristian Chivu, la Lega Serie A ha svelato anche gli altri premi individuali che hanno celebrato i protagonisti assoluti del campionato. Federico Dimarco dell’Inter è stato eletto MVP della stagione, grazie a una performance eccezionale che lo ha visto mettere a segno sei gol e ben diciotto assist, stabilendo un record assoluto in un singolo campionato italiano. Il premio Rising Star, dedicato ai giovani talenti emergenti, è stato assegnato a Kenan Yildiz della Juventus.

Tra i pali, Mile Svilar della Roma si è distinto come miglior portiere. La difesa ha visto premiare Marco Palestra del Cagliari come miglior difensore, mentre il centrocampo ha riconosciuto il talento di Nico Paz del Como come miglior centrocampista. Infine, in attacco, il titolo di migliore è andato a Lautaro Martinez, anch'egli dell'Inter.

Il Percorso di Chivu: Scudetto e Numeri da Record

Il successo di Cristian Chivu è culminato con la conquista del ventunesimo Scudetto per l'Inter, ottenuto con ben tre giornate di anticipo. Un traguardo frutto di un lavoro basato su umiltà e dedizione, che ha permesso al tecnico di valorizzare al massimo il gruppo nerazzurro. La squadra ha chiuso la stagione con un bilancio impressionante: 86 punti totalizzati in 37 partite, frutto di 27 vittorie e 5 pareggi.

A questi si aggiungono 86 gol segnati e solamente 32 subiti, a testimonianza di una solidità difensiva e una prolificità offensiva di altissimo livello. È interessante notare come, prima di Chivu, solo Armando Castellazzi fosse riuscito a vincere lo Scudetto con l'Inter sia come giocatore che come allenatore, un dato che sottolinea la portata storica di questo trionfo. Il percorso di Chivu è stato caratterizzato dalla capacità di mettere sempre il collettivo al centro, permettendo a ogni giocatore di esprimere il proprio potenziale e incarnando i valori dell’Interismo.