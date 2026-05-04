L'Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, un traguardo storico celebrato con entusiasmo allo stadio San Siro. La vittoria sul Parma ha dato il via a una festa indimenticabile che ha coinvolto l'intera Milano nerazzurra. Al fischio finale, i giocatori si sono stretti in un abbraccio collettivo, mentre una pioggia di coriandoli tricolore cadeva sul campo. Dagli spalti, l'eco del coro “siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi” ha risuonato potente, amplificando l'emozione del momento.

Accanto alla squadra, in campo, erano presenti anche il presidente Giuseppe Marotta e i dirigenti del club, testimoni e partecipi della gioia per il successo di una stagione trionfale.

La celebrazione ha poi trovato il suo culmine sotto la Curva Nord, dove il tecnico Cristian Chivu ha rivolto un gesto significativo ai suoi giocatori, indicandoli e rimarcando come il merito di questa impresa fosse interamente loro. I festeggiamenti, tuttavia, non si sono esauriti tra le mura dello stadio: nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, centinaia di tifosi si sono radunati, accendendo fumogeni, sventolando bandiere e intonando cori incessanti per celebrare il tricolore appena conquistato.

La partita che ha scritto la storia

La vittoria contro il Parma, decisiva per l'assegnazione del titolo, è stata sigillata dalle reti di Thuram e Mkhitaryan, che hanno permesso all'Inter di assicurarsi lo scudetto con ben tre giornate di anticipo rispetto alla conclusione del campionato.

Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio nerazzurro, grazie a un gol di Thuram, abilmente servito da Zielinski. Nella ripresa, dopo una fase di gioco in cui l'Inter ha continuato a spingere creando diverse occasioni, è stato Mkhitaryan a firmare il raddoppio, concretizzando un assist preciso di Lautaro Martinez. Questo gol ha fatto esplodere la gioia incontenibile sugli spalti e in campo, sancendo di fatto la conquista del titolo.

Il tecnico Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina dell'Inter, ha così alzato il suo primo trofeo da allenatore, un successo che lo ha visto protagonista di un tributo speciale: spinto dai suoi stessi giocatori, ha ricevuto l'ovazione della curva, un momento di grande emozione e riconoscimento.

Con questo trionfo, il club nerazzurro torna prepotentemente in vetta al calcio italiano, riappropriandosi del titolo che nella stagione precedente era stato appannaggio del Napoli. La festa, iniziata allo stadio, è proseguita per tutta la serata, con fuochi d'artificio e coriandoli tricolore che hanno dipinto di nerazzurro il cielo di San Siro e le vie del centro di Milano.

L'esplosione di gioia nella capitale lombarda

La conquista del ventunesimo scudetto ha innescato un'ondata di euforia che ha travalicato i confini dello stadio, coinvolgendo migliaia di sostenitori che si sono riversati nelle strade di Milano. Piazza Duomo si è trasformata nel vero e proprio cuore pulsante della festa, un epicentro di passione dove bandiere nerazzurre, cori assordanti e fumogeni hanno illuminato a giorno la notte milanese.

Questa vittoria rappresenta un momento storico non solo per il club, ma anche per il tecnico Chivu, capace di guidare la squadra al successo già nella sua stagione d'esordio sulla panchina interista.

Il trionfo nerazzurro è la chiara conferma della forza e della coesione di un gruppo che, con determinazione e qualità, ha saputo imporsi ai vertici del calcio italiano. Una serata indimenticabile è stata regalata ai tifosi, che hanno visto la loro squadra riportare l'Inter sul tetto d'Italia, celebrando un successo meritato e atteso.