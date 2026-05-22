Federico Dimarco è stato ufficialmente designato come il miglior giocatore della Serie A per la stagione 2025/26. L'annuncio, diffuso dalla Lega Serie A, ha confermato che l'esterno dell'Inter riceverà il prestigioso riconoscimento di MVP della Serie A Enilive 2025/2026, premiato come Migliore in Assoluto del campionato. La cerimonia di consegna del trofeo avverrà in occasione del pre-partita dell'incontro tra Bologna e Inter, un momento significativo per celebrare il talento del calciatore nerazzurro.

La stagione di Dimarco è stata eccezionale, culminata con un bilancio di sei gol e ben diciotto assist.

Quest'ultimo dato rappresenta un nuovo record assoluto per il numero di passaggi decisivi in una singola edizione del massimo campionato italiano, superando il precedente primato di sedici assist stabilito da Papu Gómez nella stagione 2019/20. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha pubblicamente elogiato la performance di Dimarco, evidenziando come i suoi numeri straordinari abbiano giocato un ruolo cruciale nel successo della squadra interista.

I protagonisti degli altri premi stagionali

Oltre al riconoscimento a Dimarco, la Lega Serie A ha premiato altri atleti che si sono distinti nel corso della stagione. Il premio Rising Star, dedicato ai giovani talenti, è stato assegnato a Kenan Yildiz della Juventus, che ha impressionato con dieci gol e sette assist.

Tra i pali, Mile Svilar della Roma si è aggiudicato il titolo di miglior portiere, mentre la difesa ha visto trionfare Marco Palestra del Cagliari come miglior difensore. A centrocampo, il riconoscimento di miglior centrocampista è andato a Nico Paz del Como, autore di dodici gol e sette assist.

Nel reparto offensivo, l'Inter ha festeggiato un altro successo con Lautaro Martinez, premiato come miglior attaccante della stagione. Il capitano nerazzurro ha dimostrato una straordinaria prolificità, realizzando diciassette gol in ventinove partite e conquistando il titolo di capocannoniere della Serie A, distanziando i suoi più diretti inseguitori di ben quattro reti.

Criteri di selezione e metodologia

La scelta dei vincitori dei vari premi è stata il risultato di un'analisi approfondita e sofisticata. Le valutazioni sono state condotte da Kama Sport, avvalendosi di dati tracking avanzati forniti dal sistema Hawk-Eye. Questo processo ha permesso di considerare non solo le statistiche individuali pure, ma anche una serie di fattori più complessi e decisivi. Tra questi, sono stati presi in esame il contributo alla manovra della squadra, la capacità di leadership sul campo e l'importanza complessiva del giocatore all'interno del proprio club. La combinazione di questi elementi ha garantito una selezione accurata e basata su metriche oggettive, celebrando i veri protagonisti di una stagione indimenticabile per il calcio italiano.