In questi giorni si è parlato insistentemente in casa Juventus di un possibile allontanamento dell'amministratore delegato Damien Comolli. Tuttavia, le recenti dichiarazioni fatte dal francese testimoniano come il dirigente è e sarà ancora al centro del progetto disegnato da John Elkann. Una notizia, che secondo quanto riferito su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, non avrebbe affatto accontentato Luciano Spalletti, che a sorpresa starebbe di nuovo pensando alle dimissioni.

Luca Gramellini: 'Raccolgo indiscrezioni che vorrebbero Spalletti vagliare ipotesi delle dimissioni'

Gramellini ha quindi riferito: "E' da ieri che sto raccogliendo delle indiscrezioni e che vorrebbero di nuovo Luciano Spalletti vagliare l'ipotesi delle dimissioni. E' una sensazione che filtra da persone vicine al tecnico, che non sarebbe assolutamente entusiasta di questa sorta di compromesso ottenuto fra la società e l'ad francese. Spalletti infatti vuole essere centrale nelle scelte della costruzione della squadra, perché la faccia settimanalmente ce la mette lui e quindi le responsabilità andranno sempre a carico suo. Perciò se le cose non andranno bene, a pagarne il prezzo sarà il toscano, che di conseguenza non può dormire sonni tranquilli la notte".

Ancora Gramellini: "Questa sorta di pace armata o compromesso messo in atto da John Elkann, che evidentemente rispetto a qualche settimana fa deve aver cambiato il tiro, hanno indispettito l'allenatore. Quindi questa sorta di malumore da parte di Spalletti porta a una situazione già delineata e che potrebbe potenzialmente già compromettere la prossima stagione. Perché il compromesso, il cercare di mettere insieme persone che non vanno d'accordo, funziona poco. Alla prima difficoltà infatti, partirebbero gli scarica barile e cose simili. Insomma, c'é il rischio di rivedere una situazione simile a quella di Tudor".

I tifosi rispondono a Gramellini

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Elkann deve farsi da parte e affidare nuovamente la Juventus ad Andrea Agnelli, altrimenti la nostra amata Vecchia Signora resterà all'infinito nell'anonimato, Ferrari docet" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Mi sono letto tutto il discorso del buon Comolli... La "supercazzola" era un libro di filosofia greca in confronto. Countdown per ennesimo scempio".