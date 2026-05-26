Continua a far discutere il futuro societario della Juventus e, in particolare, la posizione dell’amministratore delegato Damien Comolli. Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano è intervenuto ai microfoni di Juventibus, raccontando alcuni retroscena molto significativi sugli equilibri interni alla Continassa.

Juve, Momblano: 'Il metodo Comolli è ciò che comanda alla Continassa'

“Il francese non fa un passo indietro e insiste nell’imporre il suo metodo. E a questo bisogna sottostare, come da accordo di ottobre con Spalletti. Il metodo-Comolli è ciò che comanda alla Juventus: non si registrano passi indietro”.

Parole che confermerebbero le ultime indiscrezioni filtrate dall’ambiente bianconero. Nonostante il deludente sesto posto finale e la mancata qualificazione alla Champions League, Damien Comolli non sarebbe più in discussione agli occhi di John Elkann, anzi. L’ad di Exor avrebbe deciso di confermare la fiducia nel dirigente francese.

Le dichiarazioni di Momblano sembrano quindi rafforzare l’idea di una Juventus intenzionata a proseguire lungo la linea tracciata negli ultimi mesi, anche se il rapporto tra Comolli e Luciano Spalletti continua a essere osservato con grande attenzione.

Vlahovic ancora alla Juventus? Secondo Momblano il rinnovo del centravanti serbo dipenderebbe dalla permanenza di Comolli

Momblano ha poi affrontato anche un altro tema molto caldo in casa Juventus, quello legato al futuro di Dusan Vlahovic. “Il serbo ha l’offerta del Bayern che non è molto differente dall’offerta della Juve. Il tema è: lui rimarrebbe alla Juventus ma non se c’è Comolli. Se va via Comolli firma e firma alle condizioni della Juve. Scenario incredibile ai miei occhi.”

Una rivelazione sorprendente, che aggiunge ulteriore tensione attorno alla situazione del centravanti serbo. Vlahovic vedrà infatti il proprio contratto scadere il prossimo 30 giugno e, senza rinnovo, potrebbe lasciare Torino a parametro zero. L’interesse del Bayern Monaco rappresenta una minaccia concreta per la Juventus, ma secondo Momblano il vero nodo della vicenda sarebbe proprio il rapporto tra il giocatore e Damien Comolli.