Il pareggio a sorpresa ottenuto dalla Juventus contro l'Hellas Verona per 1 a 1 nel match pomeridiano della domenica di Serie A ha mandato su tutte le furie una grossa fetta del pubblico bianconero, stanco di dover commentare parziali negativi e prestazioni deludenti. Fra i più critici si è evidenziato Luca Gramellini, noto opinionista di fede bianconera che sul proprio account X non le ha mandate a dire ai calciatori della vecchia signora: "Juventus, un pareggio che vale una sconfitta. Prestazione incommentabile contro un Verona già retrocesso".

Juventus, un pareggio che può rimettere tutto in discussione

Un messaggio forte, quello scritto da Gramellini, che fa capire quanto fosse importante la gara delle ore 18 per i bianconeri. Con una vittoria infatti, la formazione di Luciano Spalletti avrebbe blindato il quarto posto valido per la Champions League, portandosi a +5 dal Como e a + 6 dalla Roma, in attesa del match che i giallorossi disputeranno domani all'Olimpico. Cosi invece proprio gli uomini di Gasperini, con un trionfo sui viola, si porterebbero a 1 solo punto dalla Juventus, costringendo i bianconeri a fare 3 vittorie su 3 nelle ultime gare di campionato per evitare un sorpasso che avrebbe del clamoroso.

Mecca: 'Squadra senza un filo di personalità'

Anche lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha commentato con amarezza l'1 a 1 andato in scena fra Juventus e Verona: "Come rovinare completamente tutto. Una squadra senza un filo di personalità che regala sempre gol assurdi agli avversari e non concretizza mai. Pazzesco".

Lo speaker ha poi aggiunto. "Ma come si fa a battere 14 calci d’angolo in una partita e non segnare mai mezza volta? Sono davvero sfinito da questa stagione".

Juve, la furia dei tifosi dilaga

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione sul web: "Ma cosa c’entra la personalità contro il Verona. Bisogna dire le cose come stanno. 70% del gruppo non merita la Juve. Non sanno cos’è la Juve e per cosa giochi.

Non hanno orgoglio e dignità. Per battere il Verona non serve questa scienza di personalità. Locatelli, lo specchio di ciò" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Che poi tu entri in campo sapendo che vincendo andresti a pari punti con il Milan, dovresti entrare con una ferocia incredibile ed invece erano molli come se non gli fregasse nulla".