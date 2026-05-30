Sono giornate di calma apparente in Serie A ma, sottotraccia, sono già iniziate le grandi manovre per Juventus, Milan e Inter. Si guarda al mercato estivo con strategie mirate per rinforzare l’attacco senza gravare eccessivamente sulle casse del club. Una delle ipotesi più concrete riguarda un’operazione con l’Atletico Madrid: portare in bianconero il bomber norvegese Alexander Sørloth offrendo in cambio Nico Gonzalez. Il Milan potrebbe registrare l'addio di Modric, che ha salutato con rammarico la stagione dei rossoneri.

L'Inter punta invece ad un innesto importante:

Scambio Juventus-Atletico: i dettagli dell’ipotesi

La trattativa ipotizzata vedrebbe Nico Gonzalez trasferirsi all’Atletico Madrid, con la Juventus pronta ad accogliere Sørloth. Questo tipo di operazione permetterebbe ai bianconeri di rafforzare immediatamente l’attacco con un profilo esperto e prolifico, mantenendo al contempo un equilibrio finanziario. Dall’altra parte, l’Atletico Madrid riceverebbe un giovane di grande prospettiva, utile sia sul campo sia come investimento futuro. L’arrivo di Sørloth potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri offensivi bianconeri. L’attaccante norvegese garantirebbe fisicità, esperienza internazionale e capacità realizzativa, completando il reparto con alternative concrete per il titolare e aumentando la competitività della squadra in Serie A e in Europa.

Modric, l'addio al Milan ipotesi concreta

Il futuro di Luka Modric continua a essere uno dei temi più discussi in casa Milan in vista della prossima stagione. Oltre alle questioni legate alla riorganizzazione societaria e ai cambiamenti dirigenziali, il club rossonero è chiamato a prendere una decisione importante sul centrocampista croato. Arrivato nell'estate del 2025 con un contratto annuale corredato da un'opzione di rinnovo, Modric si trova oggi al centro di diverse valutazioni. Da una parte c'è la volontà del Milan di proseguire il rapporto con un giocatore che ha portato esperienza e leadership nello spogliatoio, dall'altra restano alcune incognite legate al nuovo assetto tecnico e manageriale del club.

La situazione è ancora aperta e non sono attese decisioni immediate.

L'Inter in cerca di rinforzi

L’Inter potrebbe chiudere a breve il primo colpo di mercato: Curtis Jones, centrocampista inglese del Liverpool, 25 anni, individuato come rinforzo ideale per portare intensità, verticalità e creatività nella mediana nerazzurra. Negli ultimi giorni Jones ha superato la concorrenza di Manu Kone, centrocampista francese della Roma. Il Liverpool, con il contratto dell’inglese in scadenza 2027, rischia di perderlo a gennaio, come già avvenuto con Ibrahima Konate.