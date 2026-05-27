In casa Juventus non si parla solo di calciomercato in entrata, ma anche di quello in uscita. Il mancato raggiungimento della Champions League ha portato il club bianconero a rinunciare a circa 60 milioni di euro. Dunque tra i calciatori che potrebbero essere sacrificati c'è il difensore Gleison Bremer: il 27enne brasiliano è infatti finito nel mirino dell'Inter.

Juve: Bremer verso l'uscita

La Juve non può concentrarsi solo ed esclusivamente sul mercato in entrata, ma ha bisogno anche di vendere e per recuperare i mancati introiti del piazzamento in Champions League deve per forza sacrificare qualcuno in rosa.

Tra i calciatori che potrebbero essere ceduti c'è Gleison Bremer: il difensore brasiliano ha una clausola di rescissione da 58 milioni di euro fissata su una valutazione pre-infortunio. I nerazzurri sono piombati su di lui visto che i neo campioni d'Italia sono alla ricerca di un difensore di spessore. C'è da valutare l'enorme rivalità tra le due squadre che potrebbe complicare l'affare

Bremer non è l'unico ad essere sacrificato, la Juve infatti sta cercando di risolvere la tegola Lois Openda. Quest'ultimo ha giocato appena 4 minuti nelle ultime 11 partire, ha segnato 2 gol ed è stato anche escluso dai Mondiali: sul calciatore peso uno stipendio netto di 4 milioni di euro. Diversa la situazione di Teun Koopmeiners, anche se su di lui grava uno stipendio di 4,5 milioni euro.

Su di loro l'idea pensata dalla società è un prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto.

Calciomercato, Alisson-Mamardashvili-De Gea: chi sarà il prossimo portiere bianconero

La Juve è alla ricerca disperata di un portiere per sostituire Di Gregorio. Mentre Alisson Becker aveva aperto al trasferimento, il Liverpool non sembra essere intenzionata a cedere il portiere della Nazionale brasiliana. Dunque alla Continassa hanno virato su Mamardashvili: il 25enne potrebbe arrivare in prestito per 12 mesi. Anche De Gea è attenzionato dalla Juve, dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi alla Fiorentina. Non è da escludere la pista Vicario: dopo tre stagioni in Premier League, il vice di Gigio Donnarumma in Nazionale sembra essere intenzionata a salutare il Tottenham.

L'opinione di alcuni utenti del web

I tifosi juventini hanno espresso un loro parere sui possibili acquisti ma anche sulle cessioni. Un utente ha scritto: "C'è un fair play finanziario da rispettare, quindi è bene che la Juve inizi ad abbassare gli stipendi di alcuni giocatori". Un altro utente ha parlato della situazione legata ai portieri: "Ok Alisson, ma personalmente non farei follie per prenderlo". Un altro utente ha invece ribadito che la società debba ripartire da un massimo difensore: "Un'altra stagione con Di Gregorio titolare proprio no". Un utente ha criticato il possibile arrivo di De Gea visto che è arrivato alla soglia dei 36 anni, mentre un altro utente ha affermato: "Ok vendere, ma cedere Bremer alla tua rivale per me è un grande bo".