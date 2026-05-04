L'Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, laureandosi campione d'Italia con tre giornate d'anticipo. In una serata decisiva a Milano, i nerazzurri hanno superato il Parma con un netto 2-0. La formazione, guidata da Chivu, ha raggiunto quota 82 punti in classifica, rendendosi matematicamente irraggiungibile dal Napoli, secondo a 70 punti, a campionato non ancora concluso.

La partita si è sbloccata al 46' del primo tempo con un gol di Thuram, che ha portato l'Inter in vantaggio. Nel secondo tempo, al 35', è stato Mkhitaryan a siglare la rete che ha chiuso definitivamente la gara e sancito la conquista matematica del titolo.

La vittoria contro il Parma ha confermato la superiorità della squadra nerazzurra in questa stagione di Serie A.

Un trionfo di solidità e talento

Il successo dell'Inter è il risultato di una stagione condotta con grande continuità e determinazione. La squadra ha saputo sfruttare al meglio le proprie risorse, affidandosi alle scelte tecniche di Chivu e al contributo di giocatori chiave come Lautaro, Barella e Dimarco. La freschezza di giovani come Pio Esposito ha dato ulteriore slancio al gruppo, permettendo ai nerazzurri di mantenere un ritmo elevato anche nei momenti più delicati del campionato.

Nonostante alcune difficoltà negli scontri diretti, l'Inter ha saputo imporsi grazie a una rosa profonda e a una gestione efficace delle partite decisive.

Il ventunesimo scudetto rappresenta il coronamento di un percorso iniziato con ambizione e determinazione, che ha riportato entusiasmo tra i tifosi e nell'ambiente societario.

La cavalcata nerazzurra: il percorso verso il titolo

La stagione dell'Inter è stata caratterizzata da una crescita costante, con la squadra che ha saputo reagire anche nei momenti di difficoltà. Le scelte della società e la capacità di Chivu di inserirsi rapidamente in un contesto di alto livello hanno fatto la differenza. I nerazzurri hanno costruito il loro successo su una solida organizzazione difensiva e su un attacco prolifico, riuscendo a mantenere la vetta della classifica per gran parte del campionato.

Il trionfo arriva a dodici mesi da una delle stagioni più difficili per il club, segnando una svolta importante nella storia recente dell'Inter. La vittoria del ventunesimo scudetto conferma la capacità della squadra di rialzarsi e di tornare protagonista nel panorama calcistico italiano.