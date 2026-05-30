Il mercato della Juventus potrebbe vivere una delle sue settimane più delicate attorno al futuro del proprio centravanti simbolo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Luciano Spalletti sarebbe diventato il principale sponsor per la permanenza a Torino di Dusan Vlahovic, chiedendo alla dirigenza bianconera uno sforzo concreto per evitare di perderlo a parametro 0. Il Milan continuerebbe la sua ricerca per il nuovo allenatore mentre la Roma sognerebbe un tandem sulle fasce da scudetto.

Vlahovic-Juve, Spalletti chiede uno sforzo: il nodo è economico

Secondo le indiscrezioni, Spalletti avrebbe espresso con chiarezza la volontà di costruire la nuova Juventus ripartendo anche da Vlahovic. Il tecnico riconoscerebbe nel centravanti classe 2000 un riferimento offensivo capace di garantire peso, profondità e soprattutto gol, motivo per cui avrebbe invitato la società a fare un sacrificio economico pur di prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il problema resta però la distanza tra domanda e offerta. La proposta avanzata dall’amministratore delegato Damien Comolli all’entourage del giocatore si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro bonus compresi, mentre le richieste del calciatore sarebbero decisamente più elevate: circa 8 milioni netti, oltre a un premio alla firma e alle commissioni richieste dal suo agente.

Uno scenario che rende il dialogo complesso e che rischia di trascinarsi fino alle battute finali di giugno. La Juventus potrebbe quindi decidere di effettuare un ultimo tentativo prima di quella data per evitare di perdere il giocatore senza incassare nulla, ma il margine di manovra apparirebbe sempre più ridotto con il passare dei giorni.

Milan e Roma, movimenti ambiziosi sul mercato

Nel frattempo a Milano resta centrale il tema della scelta del nuovo allenatore rossonero. Dopo i presunti contatti terminati senza esito positivo con profili come Iraola e Xavi, Zlatan Ibrahimovic starebbe valutando di mette in mano a Rangnick la gestione del club. L’allenatore tedesco potrebbe presentarsi con un nome nuovo per il suo staff tecnico, individuato in Oliver Glasner, reduce dalla vittoria della Conference League con il Crystal Palace e pronto a valutare nuove esperienze.

A Roma, invece, si ragionerebbe su una rivoluzione sulle fasce per soddisfare le richieste di Gasperini. Tra i nomi che starebbero prendendo quota ci sarebbero Mason Greenwood, valutato attorno ai 40 milioni dal Marsiglia, e Crysencio Summerville, esterno del West Ham con una valutazione vicina ai 30 milioni. Un doppio investimento da quasi 70 milioni complessivi che confermerebbe le ambizioni giallorosse nella costruzione della nuova rosa.