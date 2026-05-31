Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube di calciomercato, partendo da un nome caldo in casa Inter: "Il cambio di allenatore in casa Liverpool può anche provocare dei problemi in casa Inter e creare situazioni scomode per i nerazzurri. Questo perché Marotta era in trattativa molto avanzata per Curtis Jones, con il quale ha un accordo di massima per un quadriennale con opzione addirittura per un quinto anno. Tuttavia, il cambio di panchina dei Reds è un elemento da considerare, visto che Curtis Jones stava prendendo in seria considerazione il cambio di maglia perché ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto e con uno Slot che in lui non ha mai creduto.

Ora, con l'arrivo di Iraola, anche il pensiero del centrocampista potrebbe modificarsi, certo è che il tecnico spagnolo dovrà dargli la sua fiducia. Se cosi fosse, allora l'Inter cercherà un nuovo mediano, altrimenti potrebbe spingere per chiudere a 25 milioni".

Juventus, Schira: 'Rapporto fra Spalletti e Comolli ai minimi termini'

Schira parlando della Juventus ha poi aggiunto: "Il feeling fra Spalletti e Comolli è ai minimi termini e questo perché ogni richiesta del toscano sul mercato è stata disattesa dal francese. A gennaio ad esempio, il tecnico avrebbe preso Kolo Muani o anche Icardi, insomma un centravanti che sapesse fare gol. Peccato che alla fine la società bianconera prende Holm, che non ha mai giocato e Boga, che ha anche fatto qualche rete importante ma che non rappresentava le caratteristiche richieste dal tecnico.

Quindi Spalletti è stato con David e Openda fino a quando è rientrato Vlahovic, che nelle ultime 4 partite di campionato ha mostrato di essere l'unico calciatore con determinate peculiarità. Questa la prima crepa fra i due, alla quale va aggiunta la recente operazione per Bernardo Silva: Comolli è stato dietro al portoghese per due mesi salvo poi scoprire che il fantasista andrà in Spagna. Anche la vicenda Alisson ha inciso, perché lo stesso ad francese ha fatto filtrare di avere trovato col portiere ma non ha mai e ripeto mai trovato l'accordo con il Liverpool".

Milan, Schira: 'Glasner e Pochettino insieme a Slot nomi caldi'

Il giornalista ha concluso parlando del Milan: "Tornando all'esonero di Slot, l'uscita dell'allenatore da Liverpool può diventare anche un'occasione per i rossoneri.

D'altronde la sua manager, Raffaela Pimento, ha un ottimo rapporto con Zlanat Ibrahimovic con il quale ha già confezionato l'operazione di Gimenez. In ogni caso Glasner rimane sempre un profilo apprezzato e non a caso martedì ci sarà un incontro fra le parti. Occhio anche Ramon Planes, ex ds del Barcellona che se venisse scelto caldeggerebbe la candidatura di Pochettino".