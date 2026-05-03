All'Allianz Stadium, la sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato tra Juventus e Verona si è conclusa con un pareggio per 1-1. La partita, disputata il 3 maggio 2026 alle ore 20:00, ha visto i bianconeri e i gialloblù dividersi la posta in palio, con le reti di Kieron Bowie per gli ospiti e Dusan Vlahovic per i padroni di casa.

Il primo tempo ha visto il Verona portarsi in vantaggio al 35° minuto. L'attaccante Bowie ha saputo capitalizzare un errore difensivo di Bremer, ricevendo un preciso assist da Bradaric e superando il portiere Di Gregorio con una potente girata di sinistro che ha colto di sorpresa la retroguardia juventina.

Nonostante i tentativi, la Juventus non è riuscita a trovare la via del gol nella prima frazione di gioco, chiudendo in svantaggio.

La reazione bianconera e il pareggio di Vlahovic

Nella ripresa, la Juventus ha incrementato la pressione offensiva, cercando con insistenza il gol del pareggio. L'equilibrio è stato ristabilito al 62° minuto, quando Dusan Vlahovic ha trasformato una punizione magistrale da circa venticinque metri. Il tiro potente e preciso dell'attaccante serbo ha lasciato Montipò, portiere del Verona, sorpreso e apparentemente poco reattivo nell'occasione. Dopo aver raggiunto il pareggio, la squadra di casa ha continuato a spingere, ma senza riuscire a completare la rimonta e a ribaltare il risultato.

Il match è stato ricco di emozioni e occasioni da gol per entrambe le formazioni. La Juventus ha sfiorato il vantaggio in più di un'occasione, colpendo anche una traversa con Bremer, segno della sua determinazione. Il Verona, dal canto suo, ha dimostrato grande solidità difensiva, riuscendo a contenere gli attacchi avversari con ordine e disciplina. Nel finale di partita, i bianconeri hanno tentato un ultimo, disperato assalto per conquistare i tre punti, ma la retroguardia gialloblù ha resistito con successo fino al triplice fischio dell'arbitro, assicurandosi un punto prezioso.

Dettagli tattici e momenti salienti

Sul fronte tattico, la Juventus si è schierata con un modulo 3-4-2-1. La porta era difesa da Di Gregorio, mentre la linea difensiva era composta da Kalulu, Bremer e Kelly.

In fase offensiva, il tecnico ha affidato il compito di creare pericoli a Conceicao, Yildiz e David, con Vlahovic che è subentrato nel corso della ripresa, rivelandosi poi decisivo con la sua rete. Il Verona, sebbene già retrocesso, ha adottato un approccio compatto e ben organizzato, puntando sulle ripartenze veloci e sulla qualità del suo attaccante Bowie, autore del gol del momentaneo vantaggio.

La gara è stata anche caratterizzata da diversi cambi e ammonizioni che hanno influenzato il suo andamento. Tra le fila bianconere, Locatelli è stato sanzionato con un cartellino giallo. Per il Verona, invece, sono stati ammoniti Gagliardini, Frese e Bernede, a testimonianza dell'intensità agonistica della sfida.

La Juventus ha cercato di sfruttare la spinta dei suoi esterni e l'apporto dei giocatori subentrati dalla panchina per scardinare la difesa avversaria. Tuttavia, la retroguardia del Verona ha mantenuto la propria compattezza fino alla fine, permettendo alla squadra di portare a casa un punto. Conceicao è stato menzionato tra i migliori in campo, grazie alla sua vivacità e alle numerose occasioni da gol che è riuscito a creare durante il match.