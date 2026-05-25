Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su X l'ultima giornata di campionato e i suoi verdetti, lanciando una staffilata a Juventus e Milan, le grandi escluse dalla Champions League: "Gasperini e Fabregas in Champions League, Allegri e la Juve di Spalletti in Europa League. Dopo Madama tracolla anche l'orrido Milan di Allegri: è il trionfo di Roma e Como e dei loro formidabili allenatori. Ma il Milan può ancora vincere: cacciando Max".

Ziliani e le responsabilità di Allegri

Ziliani ha poi espresso un giudizio estremamente critico nei confronti della stagione del Milan, definendo il mancato accesso alla prossima UEFA Champions League come un fallimento clamoroso.

Secondo Ziliani, la pesante sconfitta subita a San Siro contro il Cagliari avrebbe certificato il crollo definitivo della squadra rossonera, offrendo un’immagine di totale fragilità tecnica e mentale davanti al proprio pubblico.

Nel commentare la prestazione del Milan, il giornalista ha sottolineato come il Cagliari abbia dominato la gara con una superiorità tale da ricordare, per qualità di gioco e intensità, il Barcellona di Guardiola.

Ziliani ha poi allargato la propria analisi alla gestione societaria del club, criticando duramente la dirigenza rossonera composta da figure come Cardinale e Furlani. Il giornalista ha contestato in particolare la decisione di interrompere il rapporto con Paolo Maldini, ritenendo che da quel momento il club abbia progressivamente perso identità e competenza.

Nel suo messaggio, Ziliani ha inoltre individuato in Allegri il principale responsabile tecnico del tracollo rossonero. Secondo il giornalista, l’allenatore rappresenterebbe da anni uno dei tecnici meno convincenti della Serie A e la scelta di affidargli la guida del Milan avrebbe inevitabilmente condotto il club verso un lungo periodo di difficoltà.

I tifosi rispondono a Ziliani

Le parole di Ziliani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Ma sono solo io ho la sensazione che dopo il "Rocchi gate", gli arbitri abbiano cominciato ad arbitrare meglio in A? Guarda caso Juve e Milan sono uscite dalla Champions senza rigorini e falletti" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Credo che la tifoseria della Juve, che ha fatto ritardare lo svolgimento della partita a seguito di minacce, rischia sanzioni"