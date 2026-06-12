In occasione della partita che si terrà domani al Bernabeu tra leggende di Inter e Real Madrid, Beppe Marotta sarebbe prossimo ad atterrare nella capitale spagnola per incontrare Florentino Perez forse non solo per l’impegno formale. Fari puntati, infatti, sulle mosse del calciomercato nerazzurro che per potrebbe infiammarsi proprio in vista dell’incontro imminente. A dispetto delle voci evergreen, difficile che si parli ancora del possibile acquisto di Nico Paz che sembra piuttosto destinato a restare alla corte di Mourinho o ancora in prestito al Como.

I nomi nuovi sul taccuino potrebbero essere quelli di Endrick e Mastantuono, entrambi alla ricerca di maggiore spazio.

Endrick e Mastantuono esuberi ‘di lusso’, Marotta potrebbe fiutare il colpo dal Real Madrid

I rapporti più che solidi tra Real Madrid e Inter sono cosa nota; lo dimostra la trattativa senza intoppi che ha portato Dumfries da Milano alla capitale spagnola, seppur con il pagamento della clausola rescissoria. La stima reciproca, confermata dalla partita di domani tra icone del passato, potrebbe dunque spingere Marotta a sondare il terreno per gli eventuali esuberi in maglia Blancos che soprattutto nel reparto offensivo non sono poi così pochi. Da Franco Mastantuono ad Arda Guler, passando per Endrick in rientro dal prestito al Lione.

Nomi che sembrano tra l’altro coerenti con una parte delle strategie dei nerazzurri in ottica calciomercato; ovvero la ricerca di un profilo che porti tecnica, estro e che sappia saltare l’uomo.

Al fine di aggiungere imprevedibilità e giocate da funambolo ad una rosa già piuttosto varia ma lacunosa da quel punto di vista, i nomi più plausibili per un possibile interesse nerazzurro sembrano dunque essere Mastantuono ed Endrick; più defilato Arda Guler che sarebbe piuttosto un azzardo considerarlo esubero. Diverso invece il discorso per il fantasista argentino e l’esterno brasiliano, entrambi con poco spazio al Real Madrid; in particolare il secondo che la scorsa stagione si è trasferito in Francia, sponda Lione, al fine di trovare minuti.

Calciomercato Inter, Javier Zanetti elogia Franco Mastantuono ma occhio alla Juventus

In Francia, Endrick ha collezionato 5 gol e 7 assist in 16 presenze; un bottino tutt’altro che superfluo, senza dimenticare che l’esterno brasiliano ha solo 19 anni. Meno gratificante il bottino di Franco Mastantuono: solo 2 gol in oltre 30 presenze - non tutte dal primo minuto - non certo ciò che ci si aspettava dato il corposo investimento fatto la scorsa estate da parte del Real Madrid. L’argentino è dunque l’osservato speciale in ottica rilancio anche se le voci più recenti lo vedono più vicino a possibili sondaggi da parte della Juventus. Altrettanto vero è che gli ottimi rapporti tra Florentino Perez e Beppe Marotta potrebbero mischiare le carte in tavola.

Tra l’altro, circa 10 giorni fa Javier Zanetti - ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca - elogiava proprio Franco Mastantuono a dispetto della mancata convocazione ai Mondiali 2026: “Avrà la sua opportunità, ha l’età dalla sua parte ed è un grande giocatore”. In ogni caso, tra presunti indizi e dichiarazioni di stima, per ora siamo ancora nel merito delle ipotesi e delle suggestioni, al rientro a Milano del presidente nerazzurro sarà forse più chiaro il quadro di eventuali nuovi obiettivi di calciomercato.