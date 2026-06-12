Sfruttando l’effetto Giovanni Carnevali sul mercato e il suo recente passato al Sassuolo, la nuova Juventus potrebbe ripartire da Tarik Muharemovic. Attualmente in forza alla società emiliana, per il difensore sloveno sarebbe un ritorno a Torino dopo l’esperienza con la Juve Next Gen U23. Protagonista di una stagione in costante crescita agli ordini di Fabio Grosso, il cartellino di Muharemovic viene valutato 25 milioni di euro.

Muharemovic: la Juve detiene il 50% sulla futura rivendita

Tra i fattori che potrebbero favorire il ritorno di Muharemovic alla Juventus già nella prossima sessione di mercato, quello economico appare particolarmente rilevante.

Al momento del trasferimento al Sassuolo, il club bianconero ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco.

Una clausola che oggi potrebbe trasformarsi in un vantaggio strategico importante. Infatti, qualora il Sassuolo confermasse una valutazione vicina ai 25 milioni di euro, la Juventus avrebbe diritto alla metà dell'incasso in caso di cessione del giocatore a un'altra società. Di conseguenza, nell'ipotesi di un ritorno a Torino, il costo effettivo dell'operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 12,5 milioni di euro, una cifra decisamente più accessibile rispetto alla valutazione complessiva del cartellino.

Come giocherebbe Muharemovic con Spalletti

Dal punto di vista tecnico e tattico, Muharemovic sembra possedere diverse qualità gradite a Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano ha spesso privilegiato difensori capaci nel partecipare alla costruzione del gioco e nel mantenere alta la linea difensiva. In questo contesto, il bosniaco potrebbe trovare spazio come centrale di sinistra in una difesa a quattro oppure come braccetto mancino in una retroguardia a tre.

La sua capacità di uscire palla al piede consentirebbe inoltre alla squadra di superare la prima pressione avversaria senza ricorrere sistematicamente al lancio lungo. Anche sul piano atletico il giocatore garantirebbe margini di crescita importanti, con Spalletti che potrebbe valorizzarne l'aggressività in marcatura e la predisposizione al duello individuale.

Mercato Juve: Thuram non è incedibile

Oltre ai possibili acquisti, il mercato bianconero dovrà dipendere necessariamente anche dalle uscite. Tra i nomi più discussi nelle ultime ore ci sarebbe quello di Khephren Thuram. Il centrocampista francese resterebbe un elemento importante del progetto tecnico, ma non verrebbe considerato completamente incedibile davanti a offerte di livello internazionale. Diversi club di Premier League starebbero osservando con attenzione la situazione del giocatore e dal canto suo la Juventus potrebbe valutare eventuali proposte superiori ai 30 milioni di euro per finanziare nuove operazioni.