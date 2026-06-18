Prosegue senza sosta la ricerca di un nuovo portiere da parte della Juventus. Alla Continassa, infatti, si continua a lavorare per individuare il profilo giusto da affidare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Le piste che portano a Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario restano vive, ma entrambe presentano ostacoli economici significativi. Per questo motivo, nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova candidatura che potrebbe presto guadagnare posizioni nelle gerarchie bianconere. Occhio inoltre alla pista fra Roma e Inter per il difensore giallorosso Evan Ndicka.

Dalla Continassa a Napoli: la nuova idea porta a Vanja Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe infatti messo nel mirino Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo, reduce da una stagione positiva, sarebbe finito al centro delle valutazioni della dirigenza bianconera anche alla luce degli sviluppi registrati in casa Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, avrebbe scelto di confermare Alex Meret come punto di riferimento tra i pali, una decisione che potrebbe spalancare le porte alla cessione del serbo. In questo scenario, una proposta vicina ai 10 milioni di euro potrebbe rivelarsi sufficiente per sbloccare la trattativa e consentire alla Juventus di chiudere un’operazione considerata sostenibile sia dal punto di vista tecnico che economico.

Inter, torna l’allarme Bastoni: Ndicka l’alternativa individuata da Marotta

Sul fronte Inter, invece, continua a tenere banco la situazione legata ad Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro resta uno dei profili maggiormente apprezzati dal Real Madrid e un eventuale affondo del club spagnolo potrebbe cambiare gli scenari del mercato nerazzurro. Di fronte a un’offerta nell’ordine dei 70 milioni di euro, infatti, la dirigenza interista potrebbe prendere in considerazione una cessione eccellente. Per questo motivo Beppe Marotta starebbe già valutando alcune possibili alternative e tra queste sarebbe tornato d’attualità il nome di Evan Ndicka. Il centrale ivoriano della Roma viene valutato almeno 35 milioni di euro e rappresenterebbe una soluzione gradita per età, esperienza e caratteristiche tecniche.

Un’eventuale cessione, inoltre, non troverebbe particolari resistenze da parte di Gian Piero Gasperini e consentirebbe alla Roma di alleggerire sensibilmente la propria situazione finanziaria, con il club giallorosso chiamato a generare circa 40 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare gli impegni economici fissati dall'UEFA.