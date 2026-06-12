Oltre che in chiave mercato, il possibile arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato della Juventus potrebbe incidere anche sul futuro di Dusan Vlahovic. Dopo le dimissioni dell’ad Damien Comolli, il rapporto tra il club e l'attaccante serbo potrebbe infatti entrare in una fase diversa. A oggi un possibile, seppur difficile rinnovo del contratto, non è infatti da escludere. Questo in virtù anche della stima che l’allenatore bianconero Luciano Spalletti ha nei confronti del giocatore.

Vlahovic-Juve, cosa potrebbe cambiare con Carnevali

Il futuro di dell’attaccante serbo in bianconero potrebbe riaprirsi entro tempi brevi, diventando una delle sorprese del nuovo corso della Juventus. Negli ultimi mesi le trattative per il rinnovo del contratto tra le parti hanno registrato più di una frenata. Questo fino all’epilogo della scorsa settimana, quando l’attaccante serbo avrebbe chiuso in maniera categorica ogni aspettativa.

Questo perché l’ex ad bianconero Comolli, oltre a non riconoscere le richieste economiche da parte dell’entourage del giocatore, non avrebbe dato ampie garanzie tecniche e centralità nel progetto. Elementi che con Carnevali potrebbero diventare decisivi già nei prossimi giorni e che in casa Juventus sperano di utilizzare come un grimaldello per riaprire una trattativa con Vlahovic.

Questo partendo dalla richiesta di uno stipendio annuale da sei milioni di euro più bonus eventuali.

Perché Spalletti vuole trattenere Vlahovic

L’allenatore toscano non ha mai nascosto la propria stima nei confronti dell'attaccante serbo. Spalletti considera Vlahovic un profilo ancora perfettamente compatibile con la sua idea di calcio. Questo grazie a fisicità, attacco della profondità e capacità di lavorare per la squadra.

Inoltre, trattenere il centravanti serbo consentirebbe alla Juventus di evitare una rivoluzione totale nel reparto offensivo, concedendo il tempo alla dirigenza di piazzare alcuni giocatori (tra i quali ci sarebbero Jonathan David e Loïs Openda) che non sono riusciti a integrarsi perfettamente all’interno dell’ambiente Juventus.

Cessioni utili per contenere calmierato il monte ingaggi e in ottica mercato.

Mercato Juve: Kolo Muani resta un obiettivo concreto

Parallelamente, la Juventus continuerà a monitorare Randal Kolo Muani. L'attaccante francese resterebbe uno dei profili graditi a Spalletti, convinto delle sue qualità tecniche e della sua versatilità offensiva.

Infatti, più che un'alternativa, Il francese verrebbe considerato complementare a Vlahovic e un suo possibile ritorno a Torino, dopo la breve e fruttuosa esperienza in prestito dal PSG nel 2025, viene considerato in maniera più che positiva dalla dirigenza bianconera. 30 milioni di euro circa la valutazione che il club parigino fa del cartellino del giocatore.