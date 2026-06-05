Se per l'attacco prende quota il nome di Sorloth, la Juventus guarda con interesse anche al reparto arretrato, dove il grande obiettivo resta Kim Min-jae del Bayern Monaco.

Il difensore sudcoreano sarà impegnato nei prossimi Mondiali e rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati da Luciano Spalletti, che lo considera il rinforzo ideale per rafforzare la difesa bianconera.

Fiorentina e Napoli sono pronte a sfidarsi sul mercato per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano: Guido Della Rovere, centrocampista offensivo classe 2007 attualmente in forza al Bayern Monaco II.

I viola seguono il giovane talento da diversi mesi e sembrano in vantaggio nella corsa, ma anche il club partenopeo ha manifestato un forte interesse per il giocatore.

Juventus, Kim nel mirino, il Bayern Monaco chiede 40 milioni di euro

Il centrale classe 1996 potrebbe diventare il sostituto perfetto qualora Gleison Bremer dovesse lasciare Torino. Inoltre, Kim avrebbe già manifestato gradimento per un possibile trasferimento alla Juventus, dove ritroverebbe Spalletti, tecnico con cui ha conquistato lo storico scudetto del Napoli nella stagione 2022-23.

L'esperienza al Bayern Monaco non ha finora soddisfatto pienamente le aspettative del giocatore, che potrebbe lasciare la Germania per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

La Juventus, infatti, difficilmente arriverà ai 40 milioni richiesti inizialmente dal club bavarese, ma dopo il Mondiale le condizioni dell'operazione potrebbero diventare più favorevoli.

Sfida tra Napoli e Fiorentina per Guido Della Rovere: il profilo del giocatore

Nato a Cremona il 4 giugno 2007 da padre italiano e madre lituana, Della Rovere è un trequartista mancino di grande struttura fisica, alto 1,87 metri. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Cremonese, ha rapidamente attirato l'attenzione degli osservatori grazie alle sue qualità tecniche e alla sua visione di gioco.

Nel 2024 ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la prima squadra grigiorossa, scendendo in campo a soli 16 anni nell'ultima giornata del campionato di Serie B contro il Cittadella.

Le sue prestazioni hanno suscitato l'interesse di diversi club europei, tra cui Juventus e Ajax, ma nell'estate dello stesso anno è stato il Bayern Monaco a convincerlo a trasferirsi in Germania.

Inserito nel Bayern II, formazione che milita nella quarta serie tedesca, ha disputato una stagione molto positiva, mettendo a referto 4 gol e 10 assist in 24 presenze. Il suo percorso di crescita è proseguito anche a livello internazionale con le selezioni giovanili dell'Italia, fino ad arrivare all'Under 19. Inoltre, il 6 gennaio 2026 ha avuto l'opportunità di debuttare con la prima squadra del Bayern Monaco in un'amichevole contro il Salisburgo.